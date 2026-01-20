Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

'Quái vật tầm trung' Motorola Edge 70 Fusion lộ diện

Kiến Văn
Kiến Văn
20/01/2026 19:43 GMT+7

Motorola đã sẵn sàng cho sự ra mắt của mẫu smartphone tầm trung Edge 70 Fusion, sản phẩm kế nhiệm Edge 60 Fusion từng gây tiếng vang vào năm ngoái.

Theo PhoneArena, mặc dù thời điểm phát hành chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng các thông số kỹ thuật và tính năng của Motorola Edge 70 Fusion đã được tiết lộ nhờ vào thông tin từ chuyên gia rò rỉ Evan Blass trên X.

Các thông số kỹ thuật rò rỉ của Motorola Edge 70 Fusion

Màn hình

AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 144 Hz, độ sáng lên đến 5.200 nit, Corning Gorilla Glass 7i

Chip xử lý

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

RAM

8 GB hoặc 12 GB

Bộ nhớ trong

256 GB

Camera sau chính

LYTIA 50 MP

Camera trước

32 MP

Pin

7.000 mAh

Sạc nhanh

68W

Thiết kế

Mặt trước cong bốn cạnh, mặt sau lấy cảm hứng từ nylon và vải lanh

Màu sắc

Pantone Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette

Độ bền

MIL-STD-810H, chống nước và bụi IP68 và IP69

Hỗ trợ phần mềm

Ba bản nâng cấp hệ điều hành

Motorola Edge 70 Fusion sẽ cập bến thị trường Việt?

Các thông số cho thấy Edge 70 Fusion sẽ là một bước tiến lớn so với phiên bản tiền nhiệm. Màn hình 6,67 inch không chỉ lớn hơn mà còn cung cấp độ sáng và tốc độ làm mới cao hơn. Thay vì sử dụng chip MediaTek Dimensity 7300, thiết bị mới sẽ được trang bị Snapdragon 7s Gen 3, một chip nhanh hơn hiện có mặt trên các sản phẩm như Nothing Phone (3a) và Redmi Note 14 Pro Plus. Đặc biệt, Edge 70 Fusion sẽ sở hữu viên pin khổng lồ 7.000 mAh, vượt trội so với pin 5.200 mAh của Edge 60 Fusion.

'Quái vật tầm trung' Motorola Edge 70 Fusion lộ cấu hình - Ảnh 1.

Edge 60 Fusion vốn đã có màn hình khá tốt, nhưng Edge 70 Fusion nhiều khả năng sẽ sở hữu màn hình còn tốt hơn

ẢNH: PHONEARENA

Câu hỏi đặt ra là liệu Motorola sẽ mở bán Edge 70 Fusion ở những thị trường nào, cũng như giá bao nhiêu. Vào tháng 11 năm ngoái, Motorola công bố sự trở lại thị trường Việt Nam với 5 mẫu smartphone khác nhau. Đáng chú ý trong số này có Edge 60 Fusion, mẫu tiền nhiệm của Edge 70 Fusion, với giá đề xuất 8,99 triệu đồng.

Vì vậy, sẽ không loại trừ khả năng Edge 70 Fusion cũng sẽ cập bến thị trường Việt trong tương lai với mức giá tương tự. Nếu đúng, đây sẽ là mức giá hấp dẫn dành cho một chiếc smartphone với pin lớn, sạc nhanh, màn hình đẹp và độ bền cao, cùng với dịch vụ hỗ trợ phần mềm lâu dài từ Motorola.

