Motorola quay lại thị trường Việt Nam, ra mắt 5 smartphone mới

Sự kiện ra mắt còn được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển hơn 90 năm của thương hiệu, khi Motorola mang khẩu hiệu “HelloMoto” trở lại đường đua công nghệ với một diện mạo mới hơn, trẻ trung và giàu bản sắc hơn. Đây cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tinh thần “Play Different - Kiến tạo cuộc chơi khác biệt” của Motorola trong thời đại mới.

Ông La Hồng Hưng, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Motorola Việt Nam giới thiệu đến khán giả những tính năng nổi bật của các thế hệ sản phẩm mới nhất từ Motorola tại Việt Nam Ảnh: T.L



Trong lần "tái xuất" này, hãng đã ra mắt loạt 5 sản phẩm gồm: Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 FUSION, Moto G86 POWER 5G, Moto G35 5G và Moto G06 POWER. Các sản phẩm này trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Trong đó, thiết bị đáng chú ý nhất là mẫu smartphone màn hình gập Motorola Razr 60. Sản phẩm được trang bị màn hình pOLED chính 6,9 inch và phụ 3,6 inch đạt chuẩn Pantone Validated, độ sáng tối đa 3.000 nit cho hiển thị sống động. Camera 50 MP Sony LYTIA được hỗ trợ bởi Moto AI giúp tái tạo màu sắc chính xác đến từng chi tiết.



Motorola Razr 60 vẫn giữ nguyên phong cách gập vỏ sò quen thuộc của dòng Razr Ảnh: T.L



Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi nước IP48, sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB và pin 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W mang đến hiệu năng mạnh mẽ, bền bỉ và phong cách chuẩn cao cấp.

Moto G Series - Sức mạnh vượt mong đợi cùng kết nối 5G tốc độ cao

Đây là loạt máy gồm Moto G86 POWER 5G, Moto G35 5G và Moto G06 POWER mang đến lựa chọn đa dạng cho mọi phong cách sống. Moto G86 POWER 5G nổi bật với pin 6.720 mAh cho thời lượng lên đến 53 giờ, màn hình OLED 1.5K tần số quét 120H z, camera 50 MP Sony LYTIA và kết nối 5G mạnh mẽ. Sản phẩm có hai màu: Xanh Lilac và Xanh Dươ ng, phiên bản 8 GB RAM + 256 GB ROM.

Moto G Series là dòng smartphone tầm trung vừa được Motorola ra mắt Việt Nam

Moto G35 5G sở hữu màn hình 6,7 inch 120 Hz, camera 50 MP quay video 4K, thiết kế thanh lịch và khả năng kết nối 5G ổn định. Trong khi đó, Moto G06 POWER gây chú ý với pin 7.000 mAh, màn hình 6,88 inch, camera 50 MP, âm thanh Dolby Atmos và kháng nước IP64 - mang lại trải nghiệm giải trí liền mạch trong tầm giá hợp lý.

Ngoài ra, Motorola công bố trở thành đối tác điện thoại thông minh chính thức của FIFA World Cup 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu. Thông qua hợp tác này, thương hiệu mong muốn lan tỏa tinh thần "Play Different", truyền cảm hứng kết nối hàng triệu người yêu thể thao và công nghệ trên thế giới.