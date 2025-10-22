Motorola sắp quay lại thị trường di động Việt Nam

Cụ thể, trong lần ra mắt này, Motorola không chỉ giới thiệu các dòng sản phẩm thế hệ mới mà còn định hình phong cách sống.

Motorola sẽ quay lại thị trường di động Việt Nam trong tháng 11 tới

Ảnh: Motorola

Được thành lập năm 1928 tại Mỹ, Motorola đã góp phần định hình nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, hãng nổi tiếng với việc sản xuất radio ô tô và thiết bị truyền thông vô tuyến, đặt nền móng cho sự ra đời của công nghệ kết nối di động sau này.

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật, tinh thần khai phá ấy vẫn là kim chỉ nam trong mọi đổi mới của Motorola. Trong hành trình này, Việt Nam được chọn là thị trường trọng yếu trong chiến lược mở rộng của Motorola tại châu Á, nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành di động cùng sức bật từ thế hệ người tiêu dùng mới.

Hé mở thế hệ sản phẩm mới, công nghệ cho mọi phong cách sống

Theo thông tin được xác nhận, trong tháng 11 tới hãng sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng khi giới thiệu thế hệ thiết bị di động hoàn toàn mới tại Việt Nam, được phát triển trên nền tảng tinh gọn, hiệu quả và cá nhân hóa theo phong cách người dùng.

Các sản phẩm được phát triển từ những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu và hành vi sử dụng, tập trung vào khả năng xử lý, độ ổn định và hiệu suất trong nhiều điều kiện khác nhau. Điểm nhấn trong loạt sản phẩm lần này là 3 dòng sản phẩm Razr, Edge và Moto G. Hệ thống camera 100% chuẩn màu P ANTONE cùng với thiết kế tràn viền 4 cạnh độc đáo, bền chuẩn quân đội hay pin lên đến 7.000 mAh là một số hé lộ mới nhất về thế hệ sản phẩm năm nay. Đặc biệt, camera kết hợp cùng Sony LYTIA và Moto ai giúp tối ưu từng khung hình, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Với Motorola, lần ra mắt này không chỉ là một bước tiến thương mại, mà còn là lời khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam. Thương hiệu mang đến loạt thiết bị có trang bị khả năng truy cập 5G thần tốc trải dài trên nhiều phân khúc giá giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận 5G nhanh chóng và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Motorola dự kiến ra mắt nhiều hoạt động tiếp nối, đầy hứa hẹn, từ chiến dịch thương hiệu, sự kiện trải nghiệm cho đến không gian tương tác mở, như lời khẳng định về một tầm nhìn phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

