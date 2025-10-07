Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Động thái mới của Sony có thể khai tử cáp USB khỏi hộp điện thoại

Kiến Văn
Kiến Văn
07/10/2025 13:25 GMT+7

Sony vừa trở thành nhà sản xuất đầu tiên xuất xưởng smartphone mà không kèm theo cáp sạc USB trong hộp.

Năm năm sau khi Apple gây xôn xao với quyết định loại bỏ củ sạc đi kèm với iPhone 12, Sony đã quyết định tiếp bước khi không cung cấp cáp USB cho sản phẩm mới của mình. Điều này được ghi nhận sau khi những chiếc Xperia 10 VII đầu tiên được Sony giao đến tay khách hàng.

Động thái mới của Sony có thể khai tử cáp USB khỏi hộp điện thoại - Ảnh 1.

Hộp đựng Sony Xperia 10 VII được chia sẻ trên mạng

ẢNH: u/Brick_Fish

Cụ thể, hộp đựng của Xperia 10 VII chỉ chứa sách hướng dẫn sử dụng và một biểu tượng trên mặt sau hộp xác nhận rằng không có cáp đi kèm, cho thấy đây không phải là một sai sót và có thể đánh dấu một bước đi gây tranh cãi trong ngành công nghiệp di động.

Sony có thể mở đường cho kỷ nguyên 'smartphone trần trụi'

Mặc dù Sony không phải là một trong những ông lớn trong ngành smartphone như Apple, nhưng động thái này vẫn thu hút sự chú ý. Các nhà sản xuất thường biện minh cho việc loại bỏ phụ kiện bằng cách nhấn mạnh rằng điều này giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm rác thải điện tử. Nhưng có lẽ lý do chính nằm ở việc các nhà sản xuất này có thể tiết kiệm chi phí cho hàng triệu sợi cáp không bán kèm.

Trước đây, thị trường smartphone chưa từng chứng kiến sản phẩm nào được phát hành mà không có cáp sạc đi kèm, nhưng Apple đã gợi ý xu hướng này sau khi phát hành các sản phẩm AirPods Pro 3 và AirPods 4 mà không kèm cáp USB-C. Giới chuyên gia dự đoán rằng các mẫu điện thoại tương lai như Galaxy S26 và iPhone 18 cũng sẽ đi theo con đường này.

Vậy điều này có thực sự quan trọng? Một số người tiêu dùng có thể cảm thấy bất tiện khi phải tìm mua cáp USB-C phù hợp vì không phải tất cả các loại cáp đều hỗ trợ truyền dữ liệu và sạc tốc độ cao. Mặc dù vậy, nhiều người dùng hiện nay có thể sở hữu nhiều cáp USB-C, đặc biệt sau khi iPhone 15 chuyển sang cổng sạc này, do đó sự xuất hiện của loại cáp này trong hộp đựng sản phẩm khi mua mới dường như không quá quan trọng.

