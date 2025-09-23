Những hiểm họa từ cáp sạc giá rẻ

Tuy nhiên, việc lựa chọn cáp sạc giá rẻ có thể dẫn đến những rủi ro không ngờ và tốn kém hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm ban đầu.

Cáp sạc giá rẻ có thể biến thiết bị thành 'quả bom nổ chậm'

Một trong những rủi ro lớn nhất khi sử dụng cáp sạc giá rẻ là nguy cơ về điện. Những sản phẩm này thường được sản xuất với chi phí thấp, dẫn đến việc cắt giảm chất lượng ở nhiều khía cạnh. Lớp cách điện mỏng, dây dẫn kém chất lượng và đầu nối dễ bị hỏng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng, thậm chí là cháy nổ.

Cáp sạc giá rẻ tiềm ẩn nhiều hiểm họa ít ai ngờ tới ẢNH: REUTERS

Việc sử dụng cáp sạc không đạt tiêu chuẩn cũng có thể gây hư hỏng cho thiết bị. Điện thoại và máy tính xách tay cần nguồn điện ổn định để hoạt động hiệu quả, trong khi cáp sạc giá rẻ thường cung cấp điện áp không ổn định, dẫn đến việc pin nhanh hỏng hoặc thậm chí làm cháy mạch sạc. Điều này có thể biến chiếc cáp "rẻ tiền" thành món đồ đắt đỏ nhất mà người dùng từng mua.

Cáp sạc không đạt tiêu chuẩn cũng có thể gây ra tình trạng sạc chậm hoặc không đáng tin cậy. Nếu cáp không được thiết kế đúng thông số kỹ thuật, thiết bị sẽ chỉ được sạc ở mức tối thiểu khiến quá trình sạc trở nên chậm chạp và kém hiệu quả.

Mặc dù chưa có trường hợp nào được xác nhận, nhưng mối đe dọa "juice jacking" - tức là việc cài đặt phần mềm độc hại vào thiết bị thông qua cáp sạc - hoàn toàn có thể xảy ra. Những sợi cáp không rõ nguồn gốc có thể bị lợi dụng để xâm nhập vào thiết bị gây ra những tổn thất tài chính không đáng có. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên chọn những loại cáp không có dây dữ liệu để yên tâm khi sử dụng bất kỳ bộ sạc nào.

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, một học sinh bị điện giật tử vong

Độ bền và tuổi thọ của cáp sạc cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Mặc dù có nhiều loại cáp đắt tiền nhưng không phải lúc nào cũng bền bỉ. Cáp bện thường có độ bền cao hơn và chịu va đập tốt hơn, nhưng việc tìm kiếm cáp giá rẻ chất lượng như vậy không phải là điều dễ dàng. Việc thường xuyên phải thay thế cáp hỏng sẽ khiến người dùng tốn kém hơn trong dài hạn.

Cuối cùng, cáp sạc giá rẻ cũng góp phần vào vấn đề rác thải điện tử. Những sản phẩm này thường không đáp ứng tiêu chuẩn tái chế và dễ bị vứt bỏ, từ đó làm gia tăng lượng rác thải. Thay vì vứt bỏ, nhiều người chọn giữ lại cáp cũ, nhưng điều này cũng không giải quyết được vấn đề.

Vì vậy, trước khi quyết định mua cáp sạc, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đầu tư vào một cáp sạc chất lượng không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong tương lai.