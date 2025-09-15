Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26 sẽ khiến 75 triệu iPhone bị vứt vào bãi rác điện tử?

Kiến Văn
Kiến Văn
15/09/2025 15:39 GMT+7

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng sự xuất hiện của iOS 26 có thể khiến 75 triệu iPhone trở nên lỗi thời, tạo ra hơn 1,2 triệu kg rác thải điện tử trên toàn cầu.

Theo Business Waste, chủ sở hữu các mẫu iPhone XR, XS và XS Max sẽ không thể cập nhật iOS 26. Mặc dù một số người vẫn tiếp tục sử dụng chúng, nhưng theo thời gian, các sản phẩm này sẽ dần trở nên lỗi thời, khiến nhiều người dùng quyết định nâng cấp lên mẫu mới, từ đó gia tăng lượng rác thải điện tử.

iOS 26 sẽ khiến 75 triệu iPhone bị vứt vào bãi rác điện tử - Ảnh 1.

Người dùng vẫn có thể sử dụng iPhone Xr, Xs và Xs Max, nhưng hãy cẩn trọng

ẢNH: ZDNET

Business Waste cũng nhấn mạnh giá trị tiềm năng của các vật liệu có thể thu hồi từ những chiếc điện thoại cũ, ước tính lên tới hơn 363 triệu USD. Các thiết bị này chứa hơn 1.208.800 kg đồng, 1.238.944 kg palladium và 2.569 kg vàng, trong đó vàng có giá trị tiềm năng lên tới hơn 268 triệu USD.

Graham Matthews từ Business Waste cho biết: "Rác thải điện tử là dòng rác thải rắn phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 50 triệu tấn được tạo ra mỗi năm". Ông cảnh báo rác thải điện tử bị chôn lấp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người khi các chất độc hại rò rỉ ra ngoài, vì vậy việc tái chế các thiết bị cũ một cách có trách nhiệm là vô cùng quan trọng.

iOS 26 làm trầm trọng thêm vấn đề rác thải điện tử

Dẫu vậy, một báo cáo từ CCS Insight cho biết chưa đến 1/3 người dùng châu Âu đổi hoặc bán điện thoại cũ, điều này đang kìm hãm nguồn cung thiết bị cũ, buộc nhiều người mua điện thoại mới hơn.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố năm ngoái cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của rác thải điện tử, cho biết rác thải điện tử đang tích tụ nhanh gấp 5 lần tốc độ tái chế. Báo cáo kêu gọi cải thiện quản lý rác thải điện tử và yêu cầu chính phủ đưa ra các chính sách khuyến khích ngành công nghiệp tái sử dụng thiết bị hoặc tái chế vật liệu cấu thành thiết bị.

Ngoài smartphone, mạng lưới Public Interest Research Group (PIRG) tại Mỹ cũng đã cảnh báo ngày kết thúc vòng đời của Windows 10 (ngày 14.10) sẽ khiến 400 triệu máy tính không thể nâng cấp lên phiên bản tiếp theo do yêu cầu phần cứng. PIRG đã thiết lập một trang web "Nghĩa địa rác thải điện tử" trực tuyến, tính toán tổng trọng lượng của tất cả thiết bị đã ngừng hoạt động và cho phép người dùng sắp xếp danh sách theo thương hiệu, danh mục và lý do ngừng sản xuất.

Tin liên quan

Apple công bố thời điểm phát hành iOS 26

Apple công bố thời điểm phát hành iOS 26

Bên cạnh các mẫu iPhone 17 và nhiều thiết bị mới, Apple cũng công bố thời điểm phát hành iOS 26 và nhiều hệ điều hành khác của hãng.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 rác thải điện tử IPhone Xr IPhone Xs hệ điều hành di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận