iOS 26 sẽ khiến 75 triệu iPhone bị vứt vào bãi rác điện tử?

Theo Business Waste, chủ sở hữu các mẫu iPhone XR, XS và XS Max sẽ không thể cập nhật iOS 26. Mặc dù một số người vẫn tiếp tục sử dụng chúng, nhưng theo thời gian, các sản phẩm này sẽ dần trở nên lỗi thời, khiến nhiều người dùng quyết định nâng cấp lên mẫu mới, từ đó gia tăng lượng rác thải điện tử.

Người dùng vẫn có thể sử dụng iPhone Xr, Xs và Xs Max, nhưng hãy cẩn trọng ẢNH: ZDNET

Business Waste cũng nhấn mạnh giá trị tiềm năng của các vật liệu có thể thu hồi từ những chiếc điện thoại cũ, ước tính lên tới hơn 363 triệu USD. Các thiết bị này chứa hơn 1.208.800 kg đồng, 1.238.944 kg palladium và 2.569 kg vàng, trong đó vàng có giá trị tiềm năng lên tới hơn 268 triệu USD.

Graham Matthews từ Business Waste cho biết: "Rác thải điện tử là dòng rác thải rắn phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 50 triệu tấn được tạo ra mỗi năm". Ông cảnh báo rác thải điện tử bị chôn lấp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người khi các chất độc hại rò rỉ ra ngoài, vì vậy việc tái chế các thiết bị cũ một cách có trách nhiệm là vô cùng quan trọng.

iOS 26 làm trầm trọng thêm vấn đề rác thải điện tử

Dẫu vậy, một báo cáo từ CCS Insight cho biết chưa đến 1/3 người dùng châu Âu đổi hoặc bán điện thoại cũ, điều này đang kìm hãm nguồn cung thiết bị cũ, buộc nhiều người mua điện thoại mới hơn.

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố năm ngoái cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của rác thải điện tử, cho biết rác thải điện tử đang tích tụ nhanh gấp 5 lần tốc độ tái chế. Báo cáo kêu gọi cải thiện quản lý rác thải điện tử và yêu cầu chính phủ đưa ra các chính sách khuyến khích ngành công nghiệp tái sử dụng thiết bị hoặc tái chế vật liệu cấu thành thiết bị.

Ngoài smartphone, mạng lưới Public Interest Research Group (PIRG) tại Mỹ cũng đã cảnh báo ngày kết thúc vòng đời của Windows 10 (ngày 14.10) sẽ khiến 400 triệu máy tính không thể nâng cấp lên phiên bản tiếp theo do yêu cầu phần cứng. PIRG đã thiết lập một trang web "Nghĩa địa rác thải điện tử" trực tuyến, tính toán tổng trọng lượng của tất cả thiết bị đã ngừng hoạt động và cho phép người dùng sắp xếp danh sách theo thương hiệu, danh mục và lý do ngừng sản xuất.