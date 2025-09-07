Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách kéo dài thêm một năm hỗ trợ miễn phí cho Windows 10

Kiến Văn
Kiến Văn
07/09/2025 16:57 GMT+7

Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 kể từ sau ngày 14.10 tới.

Khi thời hạn đến gần, Microsoft đang nỗ lực khuyến khích người dùng nâng cấp lên Windows 11, thậm chí cho phép nâng cấp miễn phí từ Windows 10 lên Windows 11. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn muốn tiếp tục sử dụng Windows 10, có thể do lo ngại về tính tương thích hoặc không muốn chuyển sang một hệ điều hành mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Mẹo kéo dài thêm một năm hỗ trợ miễn phí cho Windows 10 - Ảnh 1.

Người dùng Windows 10 vẫn có thể nhận bản vá bảo mật miễn phí thêm một năm

ẢNH: Stiftung Warentest

Đối với những người muốn tiếp tục sử dụng Windows 10, Microsoft cho phép người dùng nhận bản cập nhật miễn phí trong một năm tới thông qua chương trình Cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). Chương trình này sẽ đảm bảo các bản cập nhật bảo mật cho Windows 10 đến tháng 10.2026, giúp người dùng có thêm thời gian để nâng cấp lên Windows 11 hoặc mua một chiếc máy tính mới.

Ban đầu, Microsoft dự định thu phí 30 USD cho việc đăng ký chương trình này, tuy nhiên sau đó đã phải hủy bỏ kế hoạch do nhận phản ứng tiêu cực từ người dùng. Do đó, người dùng nên tận dụng cơ hội này trước ngày 14.10.

Cách tìm và đăng ký Bản cập nhật bảo mật mở rộng

Người dùng có thể nhận thông báo đăng ký từ Microsoft. Nếu không, hãy làm theo các bước sau để tìm ưu đãi trong menu cài đặt:

  • Mở Settings.
  • Chọn Updates & Security > Windows Update.
  • Tại đây, người dùng sẽ thấy thông báo về việc hỗ trợ Windows 10 sẽ kết thúc vào ngày 14.10.2025, cùng với liên kết "enroll now" để vào chương trình ESU.
Mẹo kéo dài thêm một năm hỗ trợ miễn phí cho Windows 10 - Ảnh 2.

Các bản cập nhật mở rộng sẽ chỉ nhằm mục đích vá lỗi mà không bổ sung tính năng mới

ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Nếu không thể đăng ký, hãy đảm bảo rằng PC đã được cập nhật hoàn toàn, khởi động lại và thử lại. Tính năng này được Microsoft ra mắt vào tháng 8.2025, vì vậy những người chưa cập nhật bản cập nhật mới có thể không thấy nó.

Cách nhận bản cập nhật bảo mật Windows 10 miễn phí

Khi truy cập ESU trong Windows 10, người dùng sẽ có ba tùy chọn để "thanh toán" cho năm cập nhật tiếp theo:

  • Đổi 1.000 điểm thưởng Microsoft Reward - vốn là lựa chọn dễ nhất. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về cách tích lũy điểm tại trang web của Microsoft.
  • Đồng bộ hóa Windows Backup với OneDrive, mặc dù có thể người dùng sẽ cần mua thêm dung lượng lưu trữ đám mây.
  • Trả 30 USD cho các bản cập nhật Windows 10 mở rộng, như dự kiến ban đầu.

Sau khi truy cập ESU, người dùng sẽ có thể chọn chương trình phù hợp với mình. Với một tháng còn lại, việc tích lũy điểm Microsoft Rewards có thể là lựa chọn tốt nhất.

Trình diễn màn thay đổi cài đặt Windows 11 bằng trợ lý ảo Copilot trên máy tính của Dell

Thời gian kéo dài của bản cập nhật bảo mật mở rộng

Chương trình ESU sẽ kéo dài trong một năm, với các bản cập nhật bảo mật được cung cấp đến hết ngày 13.10.2026. Sau thời gian này, người dùng Windows 10 sẽ không còn nhận được hỗ trợ. Lưu ý rằng các bản cập nhật ESU chỉ bao gồm bản vá bảo mật, không có tính năng mới hoặc các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật do khách hàng yêu cầu. Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ không có sẵn, ngoại trừ việc kích hoạt và cài đặt giấy phép.

Tóm lại, người dùng Windows 10 sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật trong một năm tới, nhưng sẽ không có thêm thông tin nào khác trừ khi họ quyết định nâng cấp lên Windows 11.

