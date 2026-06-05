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Thời sự Pháp luật

Từ camera AI, công an truy bắt 14 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/06/2026 11:21 GMT+7

Công an thành phố Đồng Nai vừa truy xét, bắt giữ 14 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường, qua hệ thống camera AI ghi lại.

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai truy xét, bắt giữ 14 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí di chuyển trên nhiều tuyến đường.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 31.5, thông qua hệ thống camera giám sát AI, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (khoảng 15 đến 20 người) có biểu hiện tụ tập, lái xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng

Một số thanh niên còn cầm theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp), Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên), tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Từ camera AI, công an truy bắt 14 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng- Ảnh 1.
Từ camera AI, công an truy bắt 14 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng- Ảnh 2.

Camera AI ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường; một số người còn mang theo hung khí

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện tổ chức truy xét và xử lý nhóm thanh thiếu niên nêu trên.

Đến ngày 3.6, lực lượng công an đã xác minh, truy bắt 14 thanh thiếu niên từ 16 - 18 tuổi, đồng thời thu giữ 1 cây kiếm, 6 xe máy liên quan.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Trong quá trình vi phạm, nhóm này còn quay clip nhằm "khoe khoang, thách thức", đăng tải trên TikTok.

Từ camera AI, công an truy bắt 14 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng- Ảnh 3.

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng cùng 6 xe máy và tang vật là 1 cây kiếm bị công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng.

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