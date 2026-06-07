Hà Nội, Hải Phòng trong miền ký ức vàng son của họa sĩ Bích Thảo

Ký ức nằm dưới lớp màu (diễn ra từ 6 - 21.6 tại Area 75 Art & Auction, Hà Nội) đưa người xem bước vào miền ký ức rực rỡ vàng son của họa sĩ Bích Thảo. Sau nhiều năm gắn bó với bảng màu son thếp vàng đặc trưng, chất liệu sơn mài tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ lệ lớn trong các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm lần này.

Chơi cờ ẢNH: NVCC

Một Bích Thảo của gió biển và văn hiến

Những ký ức ấy cũng mang đậm dấu ấn cá nhân của Bích Thảo. Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, sau đó ra Hà Nội học mỹ thuật rồi gắn bó với mảnh đất này, nữ họa sĩ đưa vào tác phẩm những lát cắt đời sống và cảm xúc riêng. Bởi vậy, trong triển lãm hiện diện cả "một Hải Phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên với gió biển mặn mòi và tấp nập bến cảng" lẫn "một Hà Nội văn hiến, trầm mặc với những con phố cổ xưa" như chị chia sẻ.

Tác phẩm Hà Nội xưa ẢNH: NVCC

Bích Thảo từng học vẽ với họa sĩ nổi tiếng Phạm Lực. Bản thân chị cho biết chịu ảnh hưởng của cách nghĩ, cách sáng tạo của ông. "Họa sĩ dạy tôi rằng vẽ phải như ta đang chơi với màu", Bích Thảo nhớ lại.

Tác phẩm Đọc truyện ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, người ảnh hưởng lâu dài nhất đến cách vẽ của Bích Thảo có lẽ là mẹ của chị. Tình yêu văn học của mẹ, từ Truyện Kiều đến thơ Hồ Xuân Hương, cùng những lần gợi mở đề tài từ các câu thơ, trang sách đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm hứng hội họa của nữ họa sĩ. Chị cho rằng chính những ký ức ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để mình lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống trong những gam màu vàng son.

Tranh của Bích Thảo có cảm hứng từ cổ tích ẢNH: NVCC

Chính vì vậy, trong Ký ức nằm dưới lớp màu có những trải nghiệm thơ bé của Bích Thảo. Đó là những nhân vật chèo với trang phục rực rỡ, rồi tiếng đàn bầu, đàn tranh, vở tuồng cổ sân đình, hội chọi trâu, những cô gái quan họ đội nón ba tầm trao duyên. Không bị giới hạn bởi tính hiện thực, nữ họa sĩ để nghệ thuật dân gian hòa quyện với trí tưởng tượng cổ tích, kiến tạo nên một không gian hội họa giàu chất thơ và hoài niệm.