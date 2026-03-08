Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/03/2026 12:33 GMT+7

Hơn 58.000 người đồng diễn áo dài khắp TP.HCM trong sáng 8.3 hưởng ứng lễ hội Áo dài TP.HCM và tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam.

Hưởng ứng lễ hội Áo dài TP.HCM 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc và chào mừng 50 năm TP.HCM mang tên Bác.

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 1.

Hơn 3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 8.3

ẢNH: BTC

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình đồng diễn dân vũ áo dài diễn ra vào sáng 8.3 với chủ đề "50 năm tự hào thành phố mang tên Bác". Chương trình được tổ chức đồng loạt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và 34 điểm trên toàn thành phố, thu hút 58.450 người tham gia.

Trong đó, điểm chính tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có 3.000 người tham gia đồng diễn; 55.450 người còn lại tham gia tại 34 điểm trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động được livestream nhằm lan tỏa hình ảnh rực rỡ của tà áo dài đến đông đảo người dân và du khách.

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 2.

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và 34 điểm trên khắp thành phố

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 3.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị của áo dài

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 4.

Có hơn 170 nhà may và đơn vị đăng ký tham gia chương trình giảm giá cho khách trong mùa lễ hội

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh đẹp áo dài online năm 2026 với chủ đề "Áo dài Việt với dấu ấn tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác".

Cuộc thi diễn ra từ ngày 6.2 đến 25.2, thu hút 5.067 ảnh dự thi, gồm 4.189 ảnh cá nhân và 878 ảnh tập thể. Các tác phẩm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn giới thiệu nhiều di tích lịch sử, địa danh văn hóa của thành phố.

Hiện ban giám khảo đang tiến hành chấm thi để chọn ra những tác phẩm xuất sắc.

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 5.

Chương trình đồng diễn áo dài góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 6.

Các bạn trẻ tự tin trong tà áo dài

Song song đó, chương trình "Đồng hành cùng áo dài Việt" được triển khai trong tháng 2 và tháng 3.2026, vận động các nhà may và cơ sở dịch vụ thực hiện chương trình giảm giá, khuyến mãi dành cho người dân và du khách trong mùa lễ hội.

Tính đến ngày 26.2, đã có hơn 170 nhà may và đơn vị đăng ký tham gia chương trình. Danh sách các đơn vị sẽ được công bố rộng rãi trên nhiều kênh thông tin để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ.

Một hoạt động nổi bật khác là cuộc thi "Duyên dáng áo dài" với sự tham gia của 29 đội thi thuộc 16 cụm thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Mỗi đội có từ 25 - 150 thí sinh, được đầu tư công phu về trang phục, dàn dựng và luyện tập đội hình.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành điểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội, góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống.

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 7.

Hoạt động thu hút hơn 58.000 người tham gia khắp thành phố

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị của áo dài mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Theo bà Trúc, từ hào khí của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua hàng nghìn năm lịch sử, nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam đã tiếp nối truyền thống yêu nước, kiên cường trong đấu tranh, bền bỉ trong lao động và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 8.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh và hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà trong chương trình đồng diễn sáng 8.3

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 9.

Hoạt động thu hút đông đảo người dân trên toàn thành phố

TP.HCM đồng diễn áo dài khắp thành phố ngày 8.3- Ảnh 10.

Các đại biểu cùng tham gia chương trình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 8.3

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

"Thông qua các hoạt động của lễ hội áo dài, chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích mỗi hội viên phụ nữ tham gia những hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng", bà Trúc chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Áo dài Lễ Hội Áo Dài đồng diễn áo dài phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM du lịch TP.HCM Sở Du lịch Tp.HCM ngày 8 tháng 3
