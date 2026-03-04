Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

50.000 người đồng diễn áo dài tại TP.HCM sáng 8.3

Vũ Phượng
04/03/2026 14:41 GMT+7

TP.HCM sẽ có màn đồng diễn áo dài quy mô lớn với khoảng 50.000 người tham gia tại nhiều địa điểm trong sáng 8.3, điểm nhấn của lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 1 - 31.3.2026, cao điểm các hoạt động vào ngày 6 - 8.3.

- Ảnh 1.

50.000 người sẽ đồng diễn áo dài tại nhiều địa điểm ở TP.HCM sáng 8.3

ẢNH: DIỆU MI

Chương trình do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chủ trì tổ chức, với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng". Không gian lễ hội trải rộng tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), các ga tuyến metro số 1 và nhiều điểm đến văn hóa, du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chương trình đồng diễn dân vũ kết hợp diễu hành áo dài vào sáng ngày 8.3. Khoảng 50.000 người sẽ cùng khoác áo dài tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ dự kiến có khoảng 3.000 người tham gia.

Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ TP.HCM trong năm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Trước đó, tối 6.3, lễ khai mạc với chủ đề nghệ thuật "Kén tơ hóa bướm" sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình quy tụ 37 nhà thiết kế ba miền, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên - người mẫu cùng 37 đại sứ hình ảnh.

Tối 7.3, chương trình nghệ thuật áo dài tiếp tục diễn ra, đồng thời trong khuôn khổ lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại công viên 23 Tháng 9 sẽ có hoạt động trao giải cuộc thi thiết kế áo dài dành cho sinh viên Nhật Bản.

Song song đó là chuỗi 17 hoạt động xuyên suốt tháng 3 như: triển lãm "Áo dài và metro" tại các ga metro Bến Thành, Nhà hát Thành phố; chung kết "Duyên dáng Áo dài TP.HCM"; cuộc thi vẽ áo dài thiếu nhi; tọa đàm tại Bảo tàng Áo dài; cùng các chương trình cộng đồng "Đồng hành cùng Áo dài Việt" và "Áo dài yêu thương".

- Ảnh 3.

Lễ hội Áo dài TP.HCM đang khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch quốc tế

ẢNH: DIỆU MI

Qua 11 lần tổ chức, lễ hội Áo dài TP.HCM đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu mỗi tháng 3, góp phần đưa áo dài hiện diện sâu rộng trong đời sống, đồng thời khẳng định vị thế TP.HCM là điểm đến năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lịch trình chi tiết các hoạt động trong lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026

Tháng 1 - 3.2026:

  • Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài online
  • Chương trình "Áo dài yêu thương"

Tháng 2 - hết tháng 3.2026:

  • Chuỗi hoạt động "Đồng hành cùng áo dài Việt"
  • Vận động mặc áo dài, ưu đãi nhà may, kích cầu du lịch

Từ ngày 1 - 31.3.2026:

Không gian triển lãm "Áo dài và metro" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga metro Bến Thành, ga metro Nhà hát Thành phố

Từ ngày 2 - 8.3.2026: Cao điểm vận động mặc áo dài toàn thành phố

Tối 6.3:

  • Lễ khai mạc "Kén tơ hóa bướm": phố đi bộ Nguyễn Huệ
  • Khai trương showroom trải nghiệm áo dài

Tối 7.3:

Chương trình nghệ thuật áo dài

Hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 tại công viên 23 Tháng 9

Sáng 8.3:

  • Đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài
  • Chung kết "Duyên dáng Áo dài TP.HCM"
  • Trao giải Ảnh đẹp Áo dài online

Từ ngày 7 - 15.3: Cuộc thi vẽ áo dài thiếu nhi

Ngày 18.3: Tọa đàm tại Bảo tàng Áo dài

