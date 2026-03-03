Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tiết lộ vai trò tại Lễ hội Áo dài TP.HCM

Thạch Anh
Thạch Anh
03/03/2026 21:34 GMT+7

Đảm nhận vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM, Nguyễn Thanh Hà mong muốn mỗi người dân và du khách quốc tế khi khoác lên mình tà áo dài không chỉ mặc bằng hình thức, mà bằng cả tình yêu và sự trân trọng dành cho giá trị Việt Nam.

Sự kiện công bố Lễ hội Áo dài TP.HCM là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Trong lần xuất hiện này, Nguyễn Thanh Hà diện thiết kế tông đỏ, khoe nhan sắc rạng rỡ. Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu Môi trường Thế giới được khen ngợi ngày càng nhuận sắc.

Không chỉ chăm chút về mặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng, người đẹp 10X còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện hay trong những dự án cộng đồng. Với cô, đó là cách bản thân lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tiết lộ vai trò tại Lễ hội Áo dài TP.HCM- Ảnh 1.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tiết lộ vai trò tại Lễ hội Áo dài TP.HCM- Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Hà bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đảm nhận vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM

Ảnh: NVCC

Tại Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tiếp tục được trao vai trò đại sứ. Cô sẽ cùng với nhiều nghệ sĩ khác như NSND Bạch Tuyết, NSND Kim Xuân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Thanh Thủy… góp phần quảng bá áo dài đến với bạn bè quốc tế.

Trong bài phát biểu của mình, Nguyễn Thanh Hà không khỏi xúc động khi tiếp tục được tin tưởng trao vai trò đặc biệt này. Cô bày tỏ: "Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục mà đó là tâm hồn Việt. Nó dịu dàng nhưng mạnh mẽ, truyền thống nhưng không ngừng đổi mới".

Tâm huyết của Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà

Là người luôn gắn bó với các hoạt động vì môi trường và phát triển bền vững, cô cho rằng việc gìn giữ di sản văn hóa chính là một phần cốt lõi của chiến lược phát triển lâu dài. Theo Nguyễn Thanh Hà, phát triển bền vững còn nằm ở việc bảo tồn những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tiết lộ vai trò tại Lễ hội Áo dài TP.HCM- Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Hà đọ sắc cùng Miss Cosmo 2025. Người đẹp chia sẻ thêm trong vai trò đại sứ, cô mong muốn mỗi người dân thành phố và du khách quốc tế khi khoác lên mình tà áo dài không chỉ mặc bằng hình thức, mà bằng cả tình yêu và sự trân trọng dành cho giá trị Việt Nam

Ảnh: NVCC

"Lễ hội Áo dài là nơi quá khứ gặp gỡ tương lai. Mỗi tà áo bay lên không chỉ là vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn là một lời nhắc nhở về niềm tự hào và trách nhiệm của chúng ta đối với văn hóa dân tộc", cô bày tỏ.

Việc gắn bó với Lễ hội Áo dài TP.HCM mang đến cho Nguyễn Thanh Hà nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là nhớ về hành trình "chinh chiến" ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô bộc bạch: "Đó là một kỷ niệm khó quên vì Hà được bạn bè nhận ra khi diện tà áo dài truyền thống. Và sau 3 năm, Hà vinh dự khi tiếp tục với những lý tưởng mình theo đuổi, là được quảng bá những vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam".

Nói thêm về tình yêu dành cho áo dài, Nguyễn Thanh Hà chia sẻ sau khi đăng quang, cô có nhiều cơ hội được góp mặt trong các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp 10X thường ưu tiên trang phục truyền thống. Lý giải về điều này, nàng hậu bày tỏ: "Bởi Hà luôn cảm thấy tự tin mỗi khi được diện tà áo truyền thống. Hơn hết, đây cũng là cách để Hà thể hiện tình yêu, đồng thời lan tỏa những giá trị đẹp đến với mọi người".

