Vì sao người trẻ chủ động 'yêu' áo dài dù từng ngại ngùng với trang phục này?

Đâu là những lý do dẫn đến chuyện người trẻ từng ngại ngùng với áo dài nay lại chủ động quay về với trang phục truyền thống?

Người trẻ chụp ảnh áo dài dịp tết ẢNH: THANH NAM

Áo dài xuất hiện cùng những khoảnh khắc đáng nhớ

Vũ Thị Quỳnh Hương, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết từng có giai đoạn không thích mặc áo dài. "Thời THPT, mỗi tuần phải mặc hai buổi, trời nóng mà đi xe đạp khá bất tiện. Em chỉ nghĩ đó là quy định của trường, không mặc không được", Hương nói.

Nhưng đến năm cuối đại học, để chuẩn bị lễ tốt nghiệp, Hương quyết định may một bộ áo dài riêng thay vì thuê. "Lần đầu tiên em thấy mình thực sự muốn mặc áo dài. Em chọn màu xanh nhạt, vải nhẹ, vừa vặn với dáng người. Khi đứng trước gương, em cảm thấy khác hẳn so với những lần mặc đồng phục trước đây", Hương chia sẻ.

Hương cũng nói: "Sự khác biệt nằm ở quyền lựa chọn. Khi áo dài không còn bị gắn với quy định bắt buộc, em được tiếp cận với áo dài bằng tâm thế thoải mái hơn".

Chuyện của Hương cũng là chuyện chung của nhiều người trẻ hiện nay. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh người trẻ mặc áo dài trong lễ tốt nghiệp, kỷ niệm cá nhân hay những bộ ảnh sinh nhật… ngày càng phổ biến. Áo dài không còn bị giới hạn trong khuôn khổ lễ nghi bắt buộc mà trở thành lựa chọn có chủ ý của nhiều người trẻ.

Theo nhà thiết kế Đỗ Mỹ Hoài (31 tuổi, làm việc tại Ánh Tuyết Bridal, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), áo dài không chỉ xuất hiện ở các nghi thức truyền thống mà còn hiện diện trong những không gian sáng tạo. Nhiều người trẻ mặc áo dài đi bảo tàng, tham gia workshop văn hóa, hoặc đơn giản là chụp ảnh tại các đường phố. Và những điều này cho thấy áo dài đang được đặt vào những ngữ cảnh mới, gần gũi và linh hoạt hơn.

"Một trong những rào cản lớn nhất trước đây khiến người trẻ chưa chuộng áo dài là cảm giác bất tiện. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật cắt may và chất liệu, áo dài hiện nay đã có nhiều thay đổi. Trong những năm gần đây, người trẻ quan tâm đến form dáng tối giản, màu sắc trung tính, họa tiết tiết chế để có thể mặc áo dài trong nhiều dịp khác nhau. Điều này phản ánh một xu hướng mới, là áo dài không chỉ dành cho sự kiện trang trọng mà có thể hòa vào đời sống thường ngày", chị Hoài cho hay.

Áo dài là trang phục được nhiều người trẻ lựa chọn để chụp ảnh trong những dịp đặc biệt như tốt nghiệp, tết... ẢNH: THANH NAM

Áo dài có chỗ đứng trong đời sống người trẻ

Chị Hoài cũng chỉ ra, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, câu chuyện áo dài ngày càng được người trẻ ưa chuộng còn liên quan đến nhu cầu khẳng định bản sắc trong bối cảnh hội nhập.

"Trong môi trường toàn cầu hóa, khi thời trang nhanh và phong cách quốc tế tràn ngập, người trẻ có xu hướng tìm kiếm những yếu tố riêng biệt để nhận diện mình. Áo dài, với cấu trúc đặc trưng và lịch sử phát triển lâu dài của Việt Nam đã trở thành một lựa chọn mang tính biểu tượng", chị Hoài phân tích.

Trong thực tế, một số du học sinh Việt Nam cho biết họ thường mang theo áo dài khi tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế. "Khi mặc áo dài, em không cần giới thiệu quá nhiều. Mọi người nhận ra ngay em đến từ Việt Nam", Hoàng Mỹ Trân, du học sinh ĐH Washington and Lee (Mỹ), chia sẻ.

Với Trân, việc chủ động mặc áo dài trong những dịp quan trọng vì thế không chỉ là câu chuyện thời trang, mà còn là cách người trẻ học ở nước ngoài kết nối với nguồn cội theo cách nhẹ nhàng.

Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Minh Tùng (27 tuổi, làm việc tại HuyLee Studio & Academy, P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng không thể phủ nhận mạng xã hội góp phần làm thay đổi hình ảnh áo dài trong mắt người trẻ, làm cho người trẻ mê đắm áo dài hơn. Cụ thể là trên các nền tảng mạng xã hội, những bộ ảnh áo dài được đầu tư công phu, kết hợp bối cảnh di tích, bảo tàng hay không gian cổ kính... thu hút lượng tương tác cao.

"Và khác với giai đoạn chạy theo trào lưu ngắn hạn, nhiều người trẻ hiện nay chú trọng hơn đến ý nghĩa và bối cảnh khi mặc áo dài. Họ tìm hiểu lịch sử, lắng nghe tư vấn từ nhà thiết kế, cân nhắc sự phù hợp thay vì chỉ chụp ảnh để theo trend", anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, nếu trước đây, áo dài gắn với "yêu cầu bên ngoài", nghĩa là các quy định nhà trường, công ty, hay theo nghi thức lễ hội… thì nay đã được tiếp cận như một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

"Khi được lựa chọn một cách tự nguyện, áo dài không còn là biểu tượng mang tính hình thức. Nó trở thành trang phục gắn với cảm xúc, ký ức và sự tự tin cá nhân. Chính yếu tố này tạo nên sức sống bền vững. Và việc ngày càng nhiều người trẻ chủ động tìm đến áo dài trong những khoảnh khắc quan trọng cho thấy một xu hướng tích cực. Có thể nói áo dài có được chỗ đứng trong đời sống người trẻ", anh Tùng nói thêm.