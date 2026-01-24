Địa chỉ chụp ảnh với áo dài tết được các 'nàng thơ' yêu thích

Nơi chụp ảnh đẹp, hoài cổ, nên thơ

Không gian phố cổ Hội An trở nên nhộn nhịp và rực rỡ hơn, khi những thiếu nữ xúng xính áo dài truyền thống đến chốn này để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh.

Bất kể ngày nào, dù là đầu tuần hay cuối tuần thì những tà áo dài vẫn xuất hiện rất nhiều trong các góc phố.

Nhiều người trẻ đến phố cổ Hội An chụp ảnh tết ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Nói như Đỗ Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Đà Nẵng: "Một mét vuông có thể bắt gặp cả chục người duyên dáng trước ống kính. Thậm chí khi đi qua đường Trần Phú, Bạch Đằng, Châu Thượng Văn, du khách phải... né để nhường chỗ cho các "nàng thơ" chụp ảnh".

Khu vực chùa Cầu, cổng chùa Bà Mụ, dọc sông Hoài, trước những ngôi nhà cổ… là những địa điểm mà "phe kẹp nơ" ưu tiên lựa chọn để chụp ảnh.

Trong thời gian này, các tiểu thương trong phố cổ cũng "nới lỏng" quy tắc "cấm chụp ảnh", chỉ nhắc nhở du khách chụp ảnh nhanh chóng, tránh trở ngại việc buôn bán.

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở phố cổ Hội An ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Với sự cổ kính, phố cổ Hội An đã thu hút các cô nàng đến "sống ảo" với những bức ảnh đẹp và thơ. Không chỉ thu hút người trẻ địa phương, phố cổ Hội An còn thu hút những người đam mê chụp ảnh, muốn check-in với áo dài để chụp bộ ảnh dịp tết đến từ nhiều nơi khác như: TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi... Họ tranh thủ đi từ sáng sớm để "xí chỗ", dù nhiệt độ buổi sáng tại phố cổ Hội An những ngày này khá lạnh.

Thủy Thị Kim Ly, sinh viên Trường ĐH Quảng Nam, chia sẻ: "Em rất thích đến Hội An chụp ảnh vì nơi đây có nét cổ kính, có nhiều di tích. Những ngôi nhà, cảnh vật ở đây sẽ tạo cho em một bức ảnh có tông màu đẹp, hoài cổ và nên thơ".

Dù có thể chọn những bộ trang phục khác, song Kim Ly cho biết bản thân thích diện áo dài hơn. "Em nghĩ rằng áo dài sẽ phù hợp với bối cảnh của phố cổ. Hơn nữa, áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam. Chính vì vậy em muốn mặc áo dài để thể hiện niềm yêu thích đối với văn hóa dân tộc. Và em tin rằng áo dài sẽ giúp cho em có một bộ ảnh đẹp để đón tết", Kim Ly nói.

Kim Ly cho biết thích chụp ảnh với áo dài truyền thống ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Tết đang đến rất gần

Không phải người Việt Nam, nhưng Celia (25 tuổi, quốc tịch Anh) cho biết cô lựa chọn áo dài để chụp ảnh vì rất đẹp và là trang phục đại diện cho văn hóa Việt Nam. Dù buổi sáng, thời tiết ở Hội An thay đổi liên tục, lúc nắng lúc mưa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm ở đô thị cổ.

"Đối với tôi, phố cổ Hội An là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng đến. Nhất là trong dịp này, nhiều người đến phố cổ Hội An chụp ảnh tết với áo dài, tôi được có cảm giác như mình đã hòa nhập cùng với họ. Có thể tôi cũng sẽ giữ những bức ảnh này và đăng tải nó lên trang cá nhân vào ngày tết truyền thống của Việt Nam. Với tôi, đây là một trong những cách để được giao lưu với văn hóa Việt Nam", Celia chia sẻ.

Celia, du khách người Anh ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Cùng đồng nghiệp đến phố cổ Hội An chụp ảnh, Nguyễn Mỹ Hoa (29 tuổi, du khách đến từ TP.HCM), cho biết cảm thấy hài lòng với chuyến đi lần này. Mỹ Hoa nói rằng bản thân thích áo dài và thích phố cổ Hội An vì giúp có được bức ảnh ưng ý.

"Lần này đến phố cổ Hội An trong thời tiết ẩm ương, trời thiếu nắng nhưng thật may là khi thuê áo dài đi chụp ảnh thì trời tạnh ráo. Rất vui vì tôi cũng đã ghi lại được kỉ niệm với địa điểm du lịch nổi tiếng này trong chuyến đi. Cũng như có thêm nhiều bức ảnh đẹp dịp tết", Mỹ Hoa vui vẻ chia sẻ.

Mỹ Hoa chụp ảnh check-in ở phố cổ Hội An ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Để có những bức ảnh "tươi không cần tưới" và thu hút like khi đăng mạng xã hội, nhiều "nàng thơ" cho biết đã không ngần ngại chi tiền để thuê thợ chụp ảnh, các thiết bị, thợ make-up, các phụ kiện…

"Nhìn những tà áo dài thướt tha xuất hiện ngày càng nhiều ở phố cổ Hội An, cho mình thấy rằng đây chính là tín hiệu để thông báo rằng tết đang đến rất gần", Lê Thị Hoàng Tuyên, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), cho hay.

Đầu tư trang phục, phụ kiện, thuê thợ chụp ảnh dịp tết ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Phố cổ Hội An những ngày này thu hút người trẻ đến chụp ảnh ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT