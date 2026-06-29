CSGT mật phục tại nút giao, nhiều tài xế vào cao tốc mới biết mình vi phạm

Ngày 29.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa tăng cường mật phục ghi hình, xử lý nhiều trường hợp tài xế ra vào đường cao tốc không đúng quy định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Theo đó, vào lúc 11 giờ 14 cùng ngày, tại Km23+900 khu vực nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác mật phục ghi hình phát hiện xe ô tô biển số 72A - 683.xx vi phạm quy định khi nhập vào đường cao tốc.

Hình ảnh xe ra vào cao tốc không đúng quy định do CSGT chụp lại ẢNH: C08

Hình ảnh ghi nhận cho thấy tài xế điều khiển phương tiện chuyển làn để nhập vào cao tốc nhưng đè lên vạch kẻ đường nét liền tại khu vực có vạch phân chia làn gồm nét liền và nét đứt. Đây là khu vực được tổ chức giao thông nhằm bảo đảm các phương tiện chuyển làn đúng vị trí, tránh xung đột giao thông.

Khi phương tiện di chuyển đến trạm thu phí Long Phước, lực lượng CSGT đã dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi và cho tài xế xem lại hình ảnh vi phạm. Theo lực lượng chức năng, tài xế khá bất ngờ khi được xem lại đoạn clip ghi nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, cũng tại khu vực này, CSGT tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp khác ra vào cao tốc không đúng quy định. Ngoài ra, nhiều phương tiện khác cũng bị camera ghi hình trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Một số tài xế sau đó đã bị dừng phương tiện tại trạm thu phí Long Phước để thông báo lỗi và lập biên bản xử lý theo quy định, số còn lại bị phạt nguội.

Các trường hợp vi phạm đều có clip đầy đủ ẢNH: C08

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đơn vị đang tăng cường cả hình thức mật phục ghi hình lẫn tuần tra công khai để xử lý các hành vi ra vào cao tốc không đúng quy định. Đây là một trong những lỗi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao.

Theo lực lượng chức năng, nhiều tài xế có tâm lý muốn nhập làn sớm hoặc cắt nhanh vào đường cao tốc nên đè vạch liền, chuyển làn không đúng vị trí. Tuy nhiên, việc này có thể khiến các phương tiện đang lưu thông phía sau không kịp xử lý, đặc biệt tại các nút giao có lưu lượng xe lớn.

Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 5.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi ra vào đường cao tốc cần quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ vạch kẻ đường và chỉ được chuyển làn tại vị trí cho phép. Tài xế tuyệt đối không cắt qua vạch liền, không chuyển làn đột ngột hoặc nhập làn thiếu quan sát để tránh xảy ra va chạm.

Đối với các tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, việc chấp hành đúng quy định khi nhập và tách làn không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển và các phương tiện đang lưu thông trên tuyến.