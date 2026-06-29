Quốc lộ 13: Vì sao TP.HCM muốn tách riêng làn ô tô và xe máy?

Chiều cuối tuần, quốc lộ 13 đoạn từ chân cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước - tuyến đường cửa ngõ đông bắc của TP.HCM vẫn ken đặc xe cộ. Hàng nghìn ô tô, xe máy chen chúc ở cả 2 hướng. Đây cũng là kết nối với Bình Dương cũ, các khu công nghiệp và những khu dân cư đông đúc phía bắc thành phố.

Xe cộ chen chúc trên quốc lộ 13 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều năm qua, đoạn đường này đã trở thành một trong những điểm ùn tắc dai dẳng nhất của TP.HCM. Mỗi ngày, hàng chục nghìn phương tiện từ địa phương cùng dồn lên tuyến đường này.

Nghiên cứu tách làn ô tô, xe máy trên quốc lộ 13

Chiều 28.6, dù là ngày cuối tuần nhưng quốc lộ 13 vẫn ken đặc xe lưu thông. Xe máy chen vào giữa các làn ô tô để tìm khoảng trống, trong khi các xe khách gần như đứng yên giữa dòng phương tiện.

Ông Trần Anh Khang, chạy xe ôm nhiều năm gần khu vực chân cầu Bình Triệu, nói ngắn gọn: "Ngày nào cũng kẹt". Theo ông Khang, đoạn từ vòng xoay dưới chân cầu Phạm Văn Đồng đến ngã tư Bình Phước gần như ngày nào cũng ùn ứ, đặc biệt vào giờ đi làm buổi sáng và cuối giờ chiều.

Theo nhiều người dân buôn bán trên tuyến quốc lộ 13, dòng phương tiện nối dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhiều năm nay. Tình trạng ùn tắc kéo dài cũng khiến việc kinh doanh và sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Người dân lưu thông qua quốc lộ 13 mệt mỏi vì ngày nào cũng đông nghẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, quốc lộ 13 đang được đầu tư mở rộng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có dải phân cách tách riêng ô tô với xe máy nhằm giảm xung đột giao thông và kéo giảm tai nạn.

Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp chủ đầu tư khảo sát, tổ chức lại giao thông trên toàn tuyến. Các giải pháp đang được nghiên cứu gồm điều chỉnh làn xe, thay đổi pha đèn tín hiệu, sắp xếp lại các vị trí quay đầu và tổ chức lại các giao lộ.

"Việc đóng hoặc mở một số giao lộ với khoảng cách hợp lý cũng được xem xét nhằm giảm giao cắt, tăng khả năng lưu thông và kéo giảm ùn tắc trên toàn tuyến", đại diện Sở chia sẻ.

Lực lượng điều tiết để giảm giao cắt các dòng xe trên quốc lộ 13 ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao quốc lộ 13 "quá tải"?

Sở Xây dựng cho rằng đặc điểm phát triển công nghiệp xen cài trong khu dân cư tại khu vực phía bắc khiến số lượng xe tải, xe khách, xe cá nhân cùng tập trung trên tuyến. Trong khi đó, trước đây khu vực này chưa có hệ thống đường vành đai hoàn chỉnh để hạn chế xe tải nặng lưu thông qua khu vực trung tâm.

"Lượng phương tiện hiện nay đã vượt quá khả năng thông hành của tuyến. Vì vậy, vào giờ cao điểm, trên quốc lộ 13 thường xuyên xuất hiện dòng xe lưu thông chậm, đặc biệt tại các giao lộ do xảy ra xung đột giữa các hướng rẽ", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Ngoài ra, nhiều đoạn trên tuyến hiện chưa có dải phân cách tách riêng giữa ô tô và xe máy. Điều này không chỉ làm giảm khả năng thông hành mà còn khiến tai nạn giao thông giữa các loại phương tiện thường xuyên xảy ra.

Trên thực tế, quốc lộ 13 vẫn tồn tại nhiều điểm thắt cổ chai. Khu vực gần Trường đại học Luật TP.HCM cơ sở 2 có đoạn mặt đường bị thu hẹp khiến phương tiện phải dồn làn. Cầu Ông Dầu cũng là vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Tại các vị trí quay đầu và giao cắt, dòng xe rẽ trái, quay đầu liên tục tạo ra xung đột giữa các hướng lưu thông.

Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT phải trực tiếp đứng điều tiết tại nhiều giao lộ nhưng áp lực giao thông vẫn rất lớn.

Quốc lộ 13 sẽ có dải phân cách tách làn ô tô với xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng cho biết sau khi quốc lộ 13 được mở rộng và tổ chức lại giao thông, các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả trước và sau khi điều chỉnh.

Việc đánh giá sẽ dựa trên nhiều tiêu chí cụ thể như chiều dài dòng xe chờ tại các nút giao có giảm hay không, vận tốc lưu thông trung bình trên toàn tuyến có được cải thiện hay không và số điểm xung đột giữa các dòng xe có được kéo giảm.

Theo ngành giao thông, khi các dòng phương tiện được phân làn hợp lý, đặc biệt sau khi tách riêng ô tô và xe máy, số điểm xung đột tại các giao lộ sẽ giảm đáng kể. Điều này giúp phương tiện thoát nút nhanh hơn trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên toàn tuyến.