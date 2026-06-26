Ông Lê Quốc Phong: Hạn chế xung đột dòng xe để giảm ùn tắc, tai nạn

Chiều 26.6, tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại phường Bình Phú. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các phường Bình Tây, Bình Tiên, An Đông, Chợ Lớn và Chợ Quán.

Tổ đại biểu có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại phường Bình Phú chiều 26.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri phường Bình Phú chủ yếu kiến nghị về chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường và đẩy nhanh các dự án kéo dài nhiều năm trên địa bàn. Nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng quy hoạch treo, đường sá xuống cấp, thiếu trường học và những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Hạn chế xung đột dòng xe để giảm ùn tắc, tai nạn

Phản hồi các ý kiến của cử tri về tổ chức giao thông trên địa bàn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng việc sắp xếp các tuyến đường cần bảo đảm tính hợp lý, khoa học, hạn chế xung đột dòng xe.

"Các ý kiến liên quan sắp xếp giao thông ở các tuyến đường cần bảo đảm di chuyển hợp lý, khoa học, không để xảy ra xung đột, nguy cơ mất an toàn, đề nghị chính quyền địa phương khảo sát, phối hợp ngành chức năng triển khai ngay", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.



Liên quan công tác chỉnh trang đô thị, ông Lê Quốc Phong cho rằng những kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Những nội dung thuộc thẩm quyền của phường cần được tập trung thực hiện, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.



Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phản hồi các ý kiến của cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phó bí thư Thường trực, mới đây Thành ủy TP.HCM đã làm việc với Đảng ủy UBND TP.HCM về việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, trong đó yêu cầu các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao để sớm triển khai các công trình phục vụ người dân và đẩy nhanh chỉnh trang đô thị.

Ông Lê Quốc Phong cũng cho biết thành phố đang tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền. Nội dung nào địa phương có thể đảm đương tốt sẽ được thành phố mạnh dạn giao, đồng thời đi kèm trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế thực hiện phù hợp. "Mục tiêu cuối cùng là giải quyết công việc của người dân nhanh nhất, thông suốt và hiệu quả", ông nói.

Ngoài các vấn đề đô thị và giao thông, cử tri cũng kiến nghị về chính sách sách giáo khoa đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ông Phong cho biết thành phố sẽ tiếp tục đánh giá, bảo đảm học sinh có đủ điều kiện học tập và không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Cử tri Lê Thị Mai (phường Bình Phú) nêu ý kiến về quy hoạch treo trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Liên quan Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, ông đề nghị các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ khó khăn để công trình sớm đưa vào sử dụng, tránh tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp trong khi nhu cầu trường lớp của học sinh vẫn còn.

Phường Bình Phú được giao 200 tỉ đồng sửa chữa trường lớp, nâng cấp hẻm

Trao đổi với cử tri về các vấn đề giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết nhiều tuyến đường mà người dân kiến nghị sửa chữa đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư.



Đối với các phản ánh liên quan vạch sơn giao thông, đèn tín hiệu, hệ thống cây xanh ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân, phường sẽ tổ chức rà soát, phối hợp các đơn vị chức năng để từng bước xử lý trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Thắng cho biết phường được giao gần 200 tỉ đồng để sửa chữa trường lớp, nâng cấp cống, hẻm trên địa bàn. Các công trình trường học phấn đấu hoàn thành trước năm học mới, trong khi một số dự án cống, hẻm sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, phường cũng được thông qua 7 dự án xây dựng trường học mới và sửa chữa 2 trường THPT với tổng vốn khoảng 1.300 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.