Phường Gia Định: 100% hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Ngày 25.6, UBND phường Gia Định, TP.HCM cho biết toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn đã thống nhất tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP.HCM, dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Riêng đoạn qua phường Gia Định có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần với tổng kinh phí bồi thường hơn 3.900 tỉ đồng.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm ẢNH: C.T.V

Để đảm bảo tiến độ dự án, Đảng ủy phường Gia Định đã thành lập ban chỉ đạo và 9 tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Phường tổ chức đối thoại trực tiếp với người có đất thu hồi để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết thấu đáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người có đất thu hồi.

Lãnh đạo phường Gia Định nhận định việc toàn bộ người dân đồng thuận giao mặt bằng, địa phương không phải cưỡng chế là minh chứng rõ nét của công tác dân vận, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của người dân vì lợi ích chung.

Toàn bộ hộ dân bị thu hồi đất làm rạch Xuyên Tâm ở phường Gia Định tự nguyện giao mặt bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Rạch Xuyên Tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nhất TP.HCM. Sau hàng chục năm phê duyệt nhưng chưa triển khai, TP.HCM quyết định chi hơn 17.200 tỉ đồng để cải tạo, dự kiến hoàn thành năm 2028. Ước tính, thành phố sẽ di dời 2.190 trường hợp ven kênh, bao gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ.

Giữa tháng 3.2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường của dự án này, yêu cầu bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 6.2026.