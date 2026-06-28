Vì sao TP.HCM tính mở thêm làn cho xe máy trên đường Phạm Văn Đồng?

Từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi và giao lộ Nguyễn Xí (TP.HCM) lại ken đặc phương tiện. Đây là một trong những tuyến cửa ngõ kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Thủ Đức, Bình Dương và các tỉnh phía đông nên lưu lượng xe luôn rất lớn vào giờ tan tầm.



Từ trên cầu Bình Lợi nhìn xuống, cả nghìn xe máy nối đuôi nhau trên phần đường hỗn hợp phía ngoài. Hai làn xe gần như không còn khoảng trống, nhiều người lấn sang làn ô tô để tiếp tục di chuyển.

Đường Phạm Văn Đồng xe đông cả 2 hướng vào giờ cao điểm chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, dòng xe dồn lại trước đèn tín hiệu. Mỗi nhịp đèn xanh chỉ giải phóng được một phần lượng phương tiện, khiến nhiều người phải chờ thêm vài nhịp đèn mới qua được giao lộ.

Giao lộ "gánh" lượng xe khổng lồ

Tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, hàng nghìn phương tiện dồn lại trước đèn tín hiệu. Mỗi khi đèn xanh bật sáng, chỉ một phần dòng xe phía trước kịp đi qua. Hàng dài xe máy phía sau tiếp tục phải chờ thêm một hoặc hai nhịp đèn. Vào những ngày lượng xe tăng cao, nhiều người phải chờ ba nhịp đèn mới có thể qua được giao lộ.

Anh Trường Giang (ở phường Bình Thạnh) cho biết có lần anh đi từ đường Nguyễn Xí qua phường Hiệp Bình vào giờ tan tầm. Dù khu vực này có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ, anh vẫn mất gần 20 phút mới qua được giao lộ.

Tình trạng xe xếp hàng kéo dài từ giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí lên cầu Bình Lợi cũng thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm. Dù đèn tín hiệu được điều tiết linh động và có CSGT hỗ trợ phân luồng, lượng phương tiện vẫn dồn về quá lớn. Nhiều thời điểm, ô tô nối đuôi nhau chiếm gần hết cầu Bình Lợi, trong khi xe máy ken đặc ở phần đường hỗn hợp phía ngoài.



Xe máy thường xuyên lấn làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, dù giao lộ đã bố trí pha đèn riêng cho các hướng rẽ trái nhằm giảm xung đột, nhiều xe máy khi dừng chờ đèn trên đường Phạm Văn Đồng thường lấn qua vạch dừng nên không quan sát được tín hiệu. Khi thấy dòng xe từ Nguyễn Xí hoặc Đặng Thùy Trâm di chuyển, một số người nhầm tưởng đã đến lượt mình rẽ trái, vô tình vượt đèn đỏ và cắt ngang dòng xe đang lưu thông trong giao lộ.

Hiện nay, phần đường hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng rộng khoảng 7 m với 2 làn xe. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lượng xe máy lưu thông trên tuyến đã tăng rất mạnh. Vào giờ cao điểm, hai làn hỗn hợp thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

TP.HCM dự kiến mở thêm một làn hỗn hợp cho xe máy lưu

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Phạm Văn Đồng là tuyến trục cửa ngõ, kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với Thủ Đức và các hướng đi Bình Dương, Đồng Nai nên lưu lượng phương tiện rất lớn.

Vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng, lượng xe máy dồn về đông, vượt quá khả năng thông hành của phần đường hỗn hợp rộng 7 m. Vì vậy, khu vực này thường xuyên ùn ứ, trong khi các làn dành cho ô tô vẫn còn khá thông thoáng.

Để giảm áp lực cho phần đường hỗn hợp, Sở Xây dựng đã điều chỉnh cho xe 2 bánh được lưu thông trên một làn sát dải phân cách vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Dù có pha đèn riêng cho xe rẽ trái nhưng nhiều người không để ý vẫn vô tình vượt đèn đỏ gây xung đột giữa giao lộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Về lâu dài, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM cùng UBND các phường, xã lấy ý kiến và thống nhất phương án di dời dải phân cách hiện hữu. Theo phương án này, phần đường ô tô sẽ được điều chỉnh từ 4 làn còn 3 làn, còn phần đường hỗn hợp tăng từ 2 làn lên 3 làn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm phân bổ lại lượng xe trên đường Phạm Văn Đồng, giảm ùn tắc ở phần đường hỗn hợp nhưng vẫn bảo đảm năng lực lưu thông của làn ô tô.

Người dân cũng cần lưu ý, sau khi điều chỉnh, ô tô vẫn có thể lưu thông trên phần đường hỗn hợp nhưng phải đi với tốc độ thấp hơn. Vì vậy, phạm vi mặt đường mà ô tô có thể lưu thông về cơ bản không thay đổi so với trước đây.

Đường Phạm Văn Đồng được đầu tư khoảng 340 triệu USD, do Tập đoàn GS Engineering & Construction (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư theo hình thức BT. Tuyến đường được khởi công năm 2008 và thông xe giai đoạn đầu vào năm 2013.