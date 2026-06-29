Sáng 2.7, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM hạn chế xe khách, xe tải, xe buýt

Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông báo, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM sẽ hạn chế một số loại phương tiện lưu thông để phục vụ công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian hạn chế được áp dụng từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 2.7.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM hạn chế xe ô tô trên 9 chỗ, xe khách, xe buýt, xe tải lưu thông sáng 2.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực điều chỉnh giao thông nằm trong phạm vi trung tâm thành phố, gồm các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Hàm Nghi), đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), đường Pasteur (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), đường Trương Định (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng 8), đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Ngoài ra, các tuyến Huyền Trân Công Chúa, đường Hàn Thuyên và đường Alexandre de Rhodes cũng nằm trong khu vực hạn chế lưu thông. Các phương tiện thuộc diện điều chỉnh gồm ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe buýt.

Để tránh ùn tắc, Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế qua các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm như đường Hàm Nghi, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Thị Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, đường Hai Bà Trưng, đường Tôn Đức Thắng và các tuyến đường kết nối phù hợp khác.

Người điều khiển phương tiện được khuyến nghị theo dõi thông tin phân luồng giao thông, chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc, bảo đảm việc đi lại.

Phòng CSGT cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các khu vực trọng điểm. Tùy tình hình thực tế, phương án phân luồng có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Người dân khi lưu thông qua khu vực trung tâm trong sáng 2.7 cần chú ý chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT để việc đi lại thuận lợi, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông phục vụ lễ kỷ niệm.