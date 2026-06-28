Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành chào mừng 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Bác

Sáng 28.6, tại phường Sài Gòn (TP.HCM), UBND TP.HCM đã long trọng tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai". Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ quan ngoại giao tại thành phố.

Đặc biệt, sự kiện thu hút hơn 5.000 người là cán bộ, chiến sĩ, vận động viên, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân thành phố.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM tham dự chương trình đi bộ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: PHẠM HỮU

Sự kiện thu hút hơn 5.000 người là cán bộ, chiến sĩ, vận động viên, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân thành phố cùng tham gia ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, thành phố vô cùng tự hào trước những bước phát triển mạnh mẽ. Vượt qua muôn vàn thử thách, các thế hệ nhân dân đã chung tay xây dựng một TP.HCM năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và thấm đậm nghĩa tình.

Chương trình đi bộ hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là ngày hội của tinh thần đại đoàn kết. Mỗi bước chân của chúng ta là một nhịp cầu kết nối quá khứ với tương lai, là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến máu xương để giữ gìn những giá trị di sản quý báu.

Thông qua sự kiện này, lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng phong trào tập luyện thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ quan, trường học và mỗi hộ gia đình, để việc rèn luyện sức khỏe trở thành nếp sống lành mạnh, tự giác của mỗi người dân thành phố mang tên Bác.

Ngay sau lễ khai mạc, các khối đại biểu cơ quan, đoàn thể và người dân đã khởi hành chặng đường đi bộ qua các cung đường lớn ở trung tâm TP.HCM như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn…

Các lãnh đạo cùng nguyên lãnh đạo tham gia đi bộ cùng hàng ngàn người dân TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người dân đi bộ qua các con đường trung tâm TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU