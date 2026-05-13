Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chợ Tân Định 100 năm tuổi ở TP.HCM thay đổi diện mạo với loạt tranh bích họa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/05/2026 19:15 GMT+7

Những bức bích họa nhiều màu sắc vừa xuất hiện ở chợ Tân Định tái hiện lịch sử hình thành, đời sống buôn bán và nét văn hóa đặc trưng của một trong những ngôi chợ lâu đời nhất TP.HCM.

Những ngày qua, mặt tiền chợ Tân Định ở trung tâm TP.HCM khoác lên mình diện mạo mới khi được chỉnh trang, vẽ bích họa đầy màu sắc. Những mảng tường cũ kỹ, bạc màu dần được thay thế bằng các hình ảnh sinh động mang hơi thở đời sống đô thị, văn hóa Sài Gòn - Gia Định xưa và nét đặc trưng của ngôi chợ 100 năm tuổi.

Các bức tranh không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan cho tuyến đường nhộn nhịp mà còn góp phần làm sạch đẹp không gian công cộng giữ trung tâm TP.HCM. Nhiều tiểu thương và người dân thích thú khi khu vực quanh chợ trở nên sáng sủa, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét thân quen vốn có góp phần biến một trong những ngôi chợ lâu đời ở TP.HCM thành điểm check-in thu hút người dân và du khách.

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 1.

Khu mặt tiền chợ Tân Định (đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM) những ngày này được thay áo mới bằng loạt tranh bích họa với nhiều gam màu đẹp mắt

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 2.

Các bức bích họa được vẽ tay trên các ô cửa của chợ

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 3.

Nội dung các bức bích họa nói về sự hình thành và phát triển của chợ từ thuở ban đầu đến hiện tại

ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Thu, một người dân TP.HCM có 40 năm gắn bó với chợ Tân Định nhận thấy sau khi các bức tranh được vẽ nên đã tạo cho chợ một sinh khí mới và rất đẹp mắt. Ông Thu cho biết đã có mặt ở chợ từ những năm 1988 khi phụ giúp gia đình buôn bán tại đây. Suốt thời gian 40 năm qua, ông chứng kiến nhiều lần thay đổi diện mạo. Đó là những lần trùng tu, thay mái ngói, nâng nền…

"Tuy vậy, với tôi lần này là đợt thay đổi đẹp hơn hẳn, xứng đáng là chợ có tên tuổi ở TP.HCM", ông Thu chia sẻ.

Cũng theo phương án từ UBND phường Tân Định, công trình tranh bích họa ở chợ Tân Định có tên "Chợ Tân Định - Di sản phố thị". Công trình vẽ bích họa này dài 45 m, tái hiện các cột mốc hình thành và phát triển của chợ Tân Định từ xưa đến nay.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND phường Tân Định chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026) và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập phường (1.7.2025 – 1.7.2026).

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 4.

Khu vực cổng chợ trở nên sáng sủa, đẹp mắt nhờ những hình vẽ

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 5.

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 6.
Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 7.

Các hình vẽ cũng nói lên nét đặc trưng của chợ, những mặt hàng bày bán từ nhiều năm như: vải, thực phẩm...

ẢNH: PHẠM HỮU

Nội dung các bức bích họa được xây dựng theo trình tự thời gian, phản ánh sự hình thành của vùng đất, quá trình phát triển thương mại và giá trị văn hóa của khu chợ trong đời sống đô thị. Công trình được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho chợ Tân Định khi đóng cửa (ngoài giờ hoạt động), góp phần nâng cao ý thức bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử địa phương, trở thành điểm nhấn mỹ thuật, phục vụ cộng đồng và khách tham quan khi đến TP.HCM.

Chợ Tân Định được xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1927 do Công ty SIDEC (Pháp) thiết kế, với diện tích khoảng 3.000 m2. Ngôi chợ gồm nhà lồng lớn theo trục Nam - Bắc, hành lang bao quanh và hệ mái 3 tầng có lam gió giúp lấy sáng và thông khí tự nhiên. Chợ Tân Định đã được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Hiện tại có khoảng 400 gian hàng bán sỉ, lẻ với đa dạng ngành hàng từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, trái cây đến quần áo, giày dép. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là vải và ẩm thực.

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 8.

Ông Thu, người có 40 năm gắn bó với chợ cho biết nhiều lần nhận thấy sự thay đổi diện mạo ở chợ. Ông đánh giá những bức vẽ lần này đẹp tạo điểm nhấn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 9.

Hiện tại, các họa sĩ cũng đã thực hiện công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao. Họa sĩ Thái Luận cho biết đã vẽ hoàn tất 8 bức tranh trên 12 cánh cửa ở mặt tiền chợ

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 10.

Chợ Tân Định đã được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ cổ 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM thay áo mới bằng loạt tranh bích họa - Ảnh 11.

Chợ Tân Định được xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1927 do Công ty SIDEC (Pháp) thiết kế, với diện tích khoảng 3.000 mét vuông. Chợ có khoảng 400 gian hàng bán sỉ, lẻ với đa dạng ngành hàng...

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Lễ Kỳ Yên chợ Bình Tây: Màn múa ngựa lạ mắt thu hút đông người xem

Lễ Kỳ Yên chợ Bình Tây: Màn múa ngựa lạ mắt thu hút đông người xem

Bên cạnh múa lân sư rồng quen thuộc, múa ngựa trong lễ Kỳ Yên tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TP.HCM) sáng nay 28.2 thu hút đông đảo người dân Chợ Lớn theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm TP.HCM chợ cổ 100 năm tuổi chợ Tân Định phường Sài Gòn GIa Định UBND phường Tân Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận