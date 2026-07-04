Bị CSGT tạm giữ GPLX vẫn chở khách, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu

Tối 4.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) đã bị tạm giữ.



Theo CSGT, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện xe khách biển số 85E - 003.xx do tài xế H.T.Tr (33 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển có vi phạm.

Tài xế bị CSGT lập biên bản nhưng quá hạn vẫn chưa đến xử lý mà tiếp tục điều khiển phương tiện ẢNH: C08

Qua kiểm tra, CSGT xác định GPLX của tài xế Tr. đã bị tạm giữ từ ngày 9.6.2026. Tuy nhiên, tài xế này chưa thực hiện việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (hạn xử lý là ngày 17.6.2026) nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc.

Đội 6 đã lập biên bản tài xế Tr. về hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế này bị xử phạt trung bình 19 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ không quá 7 ngày làm việc.

Ngoài xử lý tài xế, lực lượng CSGT cũng lập biên bản Công ty TNHH DV VT H.A.K (chủ phương tiện) về hành vi để người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.

Với lỗi này, chủ phương tiện bị xử phạt trung bình 58 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe là 77 triệu đồng.

CSGT niêm phong và cẩu xe về trụ sở ẢNH: C08

Đội 6 khuyến cáo, trường hợp người lái xe đã bị lập biên bản, GPLX bị tạm giữ nhưng không chấp hành quyết định xử phạt đúng thời hạn, nếu tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý về hành vi không có GPLX.

CSGT cũng lưu ý người dân cần tuân thủ quy định khi lưu thông trên cao tốc, duy trì tốc độ, khoảng cách an toàn và không chủ quan với các hành vi vi phạm.

Hiện toàn tuyến cao tốc đã được giám sát bằng hệ thống camera. Các hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận, xác minh và xử lý theo quy định.