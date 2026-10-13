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    130 đồ án mở ra thế giới sáng tạo của sinh viên kiến trúc TP.HCM

    Lê Công Sơn
    Lê Công Sơn
    Human Touch - Legacy of Tomorrow tại Đại học Kiến trúc TP.HCM là dịp nhìn lại thành quả học tập, nghiên cứu của thầy trò Khoa Mỹ thuật công nghiệp, đồng thời tôn vinh sức sáng tạo đa sắc của sinh viên và lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

    Tối 12.10, triển lãm Mpoint 2026 với chủ đề "Human Touch - Legacy of Tomorrow" khai mạc tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (96 Pasteur, phường Xuân Hòa), giới thiệu 130 đồ án, tác phẩm và dự án tiêu biểu của sinh viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp.

    Không gian triển lãm trưng bày các đồ án tốt nghiệp, đồ án chuyên ngành được tuyển chọn từ những năm học gần đây, thuộc nhiều lĩnh vực thiết kế. Các sản phẩm thể hiện góc nhìn, ý tưởng và cách tiếp cận đa dạng của sinh viên, đồng thời cho thấy sự tiếp nối trong đào tạo và sáng tạo qua nhiều thế hệ.

    Đêm của những sắc màu độc đáo ở Human Touch - Ảnh 1.

    Mpoint 2026 thu hút sự quan tâm đông đảo của giới chuyên môn và khán giả, đặc biệt là những người trẻ

    Ảnh: Tuyết Hồng

    Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết Mpoint không chỉ giới thiệu sản phẩm thiết kế mà còn tạo cơ hội kết nối sinh viên với giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

    Mpoint 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, đồng thời đánh dấu chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển của Khoa Mỹ thuật công nghiệp. Từ 3 ngành ban đầu là thiết kế đồ họa, thiết kế công nghiệp và thiết kế nội thất, khoa mở thêm ngành thiết kế thời trang vào năm 1998, tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

    Đêm của những sắc màu độc đáo ở Human Touch - Ảnh 2.

    Khán giả tham quan các khu trưng bày tại Mpoint 2026

    Ảnh: Tuyết Hồng

    Đêm của những sắc màu độc đáo ở Human Touch - Ảnh 3.

    "Human Touch - Legacy of Tomorrow" nhấn mạnh vai trò của con người trong thiết kế

    Ảnh: Tuyết Hồng

    Đêm của những sắc màu độc đáo ở Human Touch - Ảnh 5.

    Các mẫu thời trang thể hiện khát vọng sáng tạo của những nhà thiết kế trẻ

    Ảnh: Tuyết Hồng

    Theo TS Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng khoa Mỹ thuật công nghiệp, chủ đề "Human Touch - Legacy of Tomorrow" nhấn mạnh vai trò của con người trong thiết kế, đồng thời đặt trọng tâm vào sự kết nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn sáng tạo.

    Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động chuyên môn tiếp tục diễn ra gồm Design Talk về ứng dụng AI trong thiết kế vào ngày 13.10, workshop về vật liệu và công nghệ trong trải nghiệm thiết kế ngày 14.10 cùng chương trình kết nối nguồn lực sáng tạo ngày 15.10.

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