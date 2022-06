130 golfer dự giải vô địch miền nam mở rộng với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Giải do Hội golf TP.HCM (HGA) tổ chức với sự góp mặt của 130 golfer. Ngoài giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt, nhà vô địch giải nam còn được thưởng 1 chuyến du lịch kết hợp chơi golf ở London và Scotland. Đặc biệt còn có các giải thưởng hole in one (đánh 1 gậy vào lỗ) có giá trị hơn 7 tỉ đồng gồm 2 chiếc xe Jeep, vé máy bay…





Năm nay BTC làm mới thể thức thi đấu để tạo môi trường cọ xát đỉnh cao cho các golfer có trình độ handicap thấp ở khu vực phía nam để họ hướng đến thành tích cao trong tương lai. Giải cũng có sự hỗ trợ từ Hội đồng trọng tài golf quốc gia nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và tạo sự công bằng cho các golfer tranh tài.