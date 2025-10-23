Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Sự kiện

137 cá nhân được trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuấn Minh
Tuấn Minh
23/10/2025 07:44 GMT+7

Tối 22.10, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025, tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ trao giải tối 22.10

ẢNH: TUẤN MINH

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo 35 T.Ư, cùng nhiều  lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự buổi lễ

ẢNH: TUẤN MINH

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, cuộc thi cho thấy sức hút, tính liên tục, sự bền bỉ, đồng thời đánh dấu bước phát triển sáng tạo, hiệu quả về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

"Trong bối cảnh chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng, cuộc thi năm nay thực sự là hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này thể hiện qua sự lan tỏa rất rộng rãi của cuộc thi, với 541.766 tác phẩm, tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024", ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm cuộc thi năm nay có sự tham gia của một số học giả, chính khách nước ngoài, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chủ nghĩa Mác của các Viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào…

ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư đã trao 137 giải cá nhân, trong đó có 12 giải A, 23 giải B, 36 giải C, 66 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban Chỉ đạo trao 20 giải triển vọng cho đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao; trao 20 giải cho các đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt trong tổ chức cuộc thi cấp cơ sở và cấp T.Ư.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 4.
Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước dự lễ trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 6.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận giải Các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu chỉ đạo, và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi khẳng định, với dấu ấn, vị thế và sức lan tỏa rộng lớn đã được tạo lập trong suốt 5 năm qua, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

