14 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hà Giang nghỉ hưu sớm

Ngày 24.2, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về giải quyết chế độ cho nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 14 lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Cạnh đó, điều động 9 phó trưởng công an huyện giữ chức vụ trưởng công an xã.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng hoa và trao quyết định cho 14 lãnh đạo cấp phòng nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: CA TỈNH HÀ GIANG

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, 14 lãnh đạo chưa đủ hạn tuổi phục vụ cao nhất trong lực lượng nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để nhường bước, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ tuổi có điều kiện kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Theo công an tỉnh Hà Giang, hiện nay, công an tỉnh đã bố trí trên 1.000 cán bộ công an chính quy đảm nhận công tác tại địa bàn cấp xã, đảm bảo duy trì bình quân tỉ lệ trên 5,2 cán bộ/xã; tính đến hết năm 2024 toàn tỉnh đã có 169/188 trụ sở công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở độc lập, đạt tỷ lệ 89,8%.

Lực lượng công xã chính quy đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế và kéo giảm; công tác phòng ngừa xã hội; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...