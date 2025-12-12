Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

14 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5

Gia Bách
Gia Bách
12/12/2025 19:00 GMT+7

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5 vinh danh 14 tác phẩm tiêu biểu, ghi dấu những đóng góp bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Chiều 12.12, tại hội trường Công an tỉnh Cà Mau, lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5 đã vinh danh 14 tác phẩm tiêu biểu, ghi dấu những đóng góp bền bỉ, giàu giá trị của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm xuất sắc, mang giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa lâu dài. Đây là những sáng tác không chỉ phản ánh chiều sâu tư tưởng, cảm xúc, mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, khẳng định bản sắc văn hóa của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

14 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5- Ảnh 1.

Các tác tác nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5

ẢNH: G.B

Ở chuyên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật, có 6 tác phẩm được trao giải, gồm các ca khúc Gởi Cà Mau của cố nhạc sĩ Thanh Trúc, Tiểu đoàn U Minh của cố nhạc sĩ Lê Lương, Sáng mãi một niềm tin của nhạc sĩ Võ Văn Yên; cùng các tác phẩm mỹ thuật Ký họa kháng chiến của họa sĩ Nguyễn Hiệp, Những người mẹ của họa sĩ Lý Phước Như, Hoa tràm U Minh của họa sĩ Dư Minh Chiến.

14 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (trái) và ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao giải thưởng cho nhạc sĩ Võ Văn Yên

ẢNH: G.B

Ở các chuyên ngành Điện ảnh, Nhiếp ảnh và Sân khấu, 6 tác phẩm được vinh danh gồm hai phim tài liệu Siết chặt vòng vây diệt địch của nhóm tác giả Lê Châu và Bệnh viện trong rừng đước của nhóm tác giả Nguyễn Thúy Liễu; hai tác phẩm nhiếp ảnh Nâng cấp mặt đường (ảnh đen trắng) của nghệ sĩ Trần Nam Sơn và Giúp dân thu hoạch lúa vùng ngập lụt (ảnh màu) của nghệ sĩ Huỳnh Tấn Truyển; vở cải lương Mảnh ghép – Hai cuộc đời của nhóm tác giả Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Mần, Nguyễn Quốc Tín và bài vọng cổ Bến đợi của cố NSƯT Thanh Vũ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã mời bà Bùi Anh Thi, đại diện gia đình cố NSƯT Thanh Vũ, lên nhận giải.

Riêng ở lĩnh vực Văn học và Văn nghệ dân gian, có 2 tác phẩm được trao giải là tập thơ Lá cuối mùa của tác giả Nguyễn Thái Thuận và công trình Thờ cúng Bác Hồ ở Cà Mau của nhóm tác giả Nguyễn Văn Quỳnh và Lê Mộng Đài Trang.

14 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ 5- Ảnh 3.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu tiếp tục tạo điều kiện để Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển có thêm nhiều tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc

ẢNH: G.B

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tạo điều kiện để Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển có thêm nhiều tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tác chất lượng cao, chú trọng bồi dưỡng tài năng trẻ, kịp thời tôn vinh văn nghệ sĩ và tạo điều kiện để đội ngũ này dấn thân sâu hơn vào thực tiễn sáng tạo.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển là giải thưởng lớn của tỉnh Cà Mau, được tổ chức 5 năm một lần và đến nay đã qua 5 kỳ xét tặng, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và định hướng sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Các tác phẩm đoạt giải không chỉ ghi dấu hành trình sáng tác của tác giả mà còn phản ánh sức sống bền bỉ, giàu tính nhân văn của văn học, nghệ thuật nơi cực Nam Tổ quốc. Lễ trao giải năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau, càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội của giải thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Ngọc Hiển giải thưởng văn học SÁNG TÁC cà mau
