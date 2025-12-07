Khởi nghĩa Hòn Khoai, mốc son lịch sử của tỉnh Cà Mau

Tối 7.12, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) và quảng trường Hùng Vương (P.Bạc Liêu), tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai và ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau (13.12.1940 - 13.12.2025).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình (đơn vị kết nghĩa với Cà Mau) cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu và người dân tham dự lễ kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai và ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau (13.12.1940 - 13.12.2025) ẢNH: G.B

85 năm trước, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cách mạng ở Cà Mau đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng tỉnh nhà. Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa do liệt sĩ Phan Ngọc Hiển chỉ huy, diễn ra vào đêm 13.12.1940, mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ tỉnh nhà. Mặc dù cuộc khởi nghĩa bị kẻ thù đàn áp dã man, anh hùng Phan Ngọc Hiển và 9 đồng đội đã anh dũng hy sinh, nhưng khởi nghĩa Hòn Khoai và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào bất diệt.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình họp mặt kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai ẢNH: G.B

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhận định, khởi nghĩa Hòn Khoai là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép "thà hy sinh, chứ nhất định không chịu làm nô lệ" của dân tộc, mãi mãi ghi vào lịch sử. Ngày 13.12 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng.

Ông Hải cho rằng, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Tiết mục văn nghệ tái hiện cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai hào hùng ẢNH: G.B

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, sự đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng bộ, Cà Mau sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, hành động quyết liệt, hiệu quả, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định sẽ bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ đi trước, sự tin tưởng của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân.