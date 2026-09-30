14 trường Việt vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới, chỉ trường y thăng hạng

Trường Việt phần lớn tụt bậc

Sáng 30.9, tổ chức Times Higher Education (THE) tại Anh công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng với 4 cái tên mới xuất hiện là Trường ĐH Mở Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - tất cả đều từ vị trí 1.400 trở đi.

Riêng Trường ĐH Mở TP.HCM hai năm liền trong nhóm 1.201-1.500, song năm nay không góp mặt.

Điều này giúp nâng tổng số đơn vị được xếp hạng lên 14 và đây cũng là thành tích cao nhất nước ta đang đạt được ở các bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu. Năm nay còn có sự góp mặt của Trường ĐH Y dược Cần Thơ và Trường ĐH Nam Cần Thơ, song chỉ ở trạng thái "reporter" - tức có nộp dữ liệu nhưng chưa được xếp hạng vì chưa đạt một số tiêu chí nhất định

Đáng chú ý, xu hướng chung của các đại diện cũ là tụt hạng so với năm trước, với bước lùi lớn nhất thuộc về Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi giảm sâu từ nhóm 601-800 xuống 1.001-1.200 thế giới - lần đầu ra khỏi top 3 Việt Nam. Thay thế vị trí này là Trường ĐH Y Hà Nội khi từ hạng 801-1.000 leo lên nhóm 701-800, và cũng là trường duy nhất thăng hạng so với trước.

Trên thang điểm 100, Y Hà Nội dẫn đầu Việt Nam mặt giảng dạy với 32,9 điểm, còn Duy Tân và Kinh tế TP.HCM có thế mạnh ở chất lượng nghiên cứu với 88,9 và 85,6 điểm - cách biệt đáng kể với Bách khoa Hà Nội (34,8) và Quốc gia TP.HCM (33,1). Song về môi trường nghiên cứu, điểm các trường không quá chênh lệch, dao động từ 10-21,4 và đứng đầu là Kinh tế TP.HCM.

Ở khía cạnh triển vọng quốc tế, Tôn Đức Thắng, Duy Tân cùng Kinh tế TP.HCM đuổi nhau khá sít sao với mức 61,6 - 56,2 - 55,9 điểm. Trong khi đó, những gương mặt được đánh giá "làm chủ" chuyển giao công nghệ tốt nhất Việt Nam là Bách Khoa Hà Nội, Y Hà Nội, Kinh tế TP.HCM, lần lượt với 63,4 - 48,9 - 46,8 điểm.

Năm 2020, Việt Nam lần đầu có trường vào top ĐH tốt nhất thế giới của THE với 3 ĐH là Bách khoa Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, tất cả đều từ nhóm 801-1.000 trở đi. Đến nay có thêm nhiều trường khác với thứ hạng cao nhất từng được ghi nhận thuộc về ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ở vị trí 401-500 trong năm 2022, 2023.

Khuôn viên Trường ĐH Y Hà Nội, đại diện Việt Nam duy nhất thăng hạng trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2027 của THE ẢNH: FANPAGE ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Bảng xếp hạng ĐH đánh giá ra sao?

Phương pháp xếp hạng các trường ĐH thế giới của THE năm nay vẫn giữ nguyên như năm trước, với 18 tiêu chí chia thành 5 nhóm là môi trường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và triển vọng quốc tế. Mỗi tiêu chí sẽ chiếm 2-18% trọng số trong kết quả xếp hạng cuối cùng.

Trong đó, 3 nhóm tiêu chí có trọng số cao nhất là chất lượng nghiên cứu (30%), giảng dạy (29,5%) và môi trường nghiên cứu (29%). Dữ liệu xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới được dựa trên việc thống kê trích dẫn khoa học, ấn phẩm nghiên cứu, câu trả lời khảo sát của các học giả cùng nhiều nguồn công khai khác, THE thông tin.

THE năm nay xếp hạng gần 2.300 cơ sở giáo dục ĐH từ 118 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Oxford (Anh) duy trì vị thế số 1 thế giới năm thứ 11 liên tiếp. Theo sau, Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) giữ hạng 2 còn ĐH Princeton giảm 1 bậc xuống thứ 3 - đồng hạng với ĐH Harvard (Mỹ). Xếp thứ 5 thế giới là ĐH Cambridge (Anh), tụt 2 bậc so với năm ngoái.

THE là một trong những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm cùng sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS (Anh) cùng Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). THE xếp hạng các ĐH từ năm 2004 cùng QS, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là ShanghaiRanking Consultancy) công bố.