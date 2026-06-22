15 công nhân ở Tây Ninh nhập viện TP.HCM vì nhiễm độc chì

Ngày 22.6, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Dung, Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, cho biết từ ngày 8.6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 15 trường hợp nhiễm độc chì.

Tất cả đều là công nhân của một công ty sản xuất ắc quy ở Tây Ninh và được phát hiện bệnh trong đợt khám bệnh nghề nghiệp.

Nhiễm độc chì nặng

Bệnh sử ghi nhận, các công nhân đã làm việc tại công ty từ 5 - 10 năm. Họ làm việc trực tiếp tại các khâu có mật độ ô nhiễm cao như: đúc lưới cực, trét cao chì vào lưới cực, hoặc hàn mạch liên kết các lá ắc quy. Môi trường xưởng có nhiều bụi chì và hơi oxit chì phát sinh do nhiệt độ cao.

Đa số bệnh nhân nhập viện với các hội chứng điển hình của nhiễm độc chì mạn tính bao gồm: đau bụng chì (đau quặn bụng từng cơn, không có điểm đau khu trú), mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, đau đầu, chóng mặt và da xanh xao xám xịt. Khám lâm sàng thấy có "đường viền chì" màu xám đen ở lợi, nướu răng của một số bệnh nhân nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng chì trong máu của chùm ca bệnh này đều ở mức cao, vượt xa ngưỡng an toàn cho phép của người lao động (ngưỡng an toàn thường dưới 40 µg/dL, trong đó nhiều ca ghi nhận trên 100 µg/dL mức trung bình đến nặng).

Đặc biệt, bệnh viện có ghi nhận một số trường hợp xuất hiện biến chứng thần kinh ngoại biên gây tê bì, giảm cảm giác đầu chi, yếu cơ và ảnh hưởng đến chức năng vận động tinh (khó cầm nắm chuẩn xác). Chưa ghi nhận tổn thương thể não nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhiễm độc chì điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM ẢNH: BV

Bệnh viện đã tiến hành khám tầm soát các công nhân làm việc tiếp xúc trực tiếp chì vô cơ, các trường hợp có nồng độ chì trong máu hơn 40 µg/dL đều được chẩn đoán là nhiễm độc chì mãn tính nghề nghiệp.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM đánh giá đây là một trong những chùm ca nhiễm độc chì tập thể có quy mô lớn và mang tính hệ thống từ một nhà xưởng mà bệnh viện tiếp nhận trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, việc một công ty chủ động đưa số lượng lớn công nhân đi điều trị theo đợt như hiện tại cho thấy sự dịch chuyển tích cực trong nhận thức tuân thủ pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Dung, nhiễm độc chì mạn tính diễn tiến rất âm thầm. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chán ăn rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với áp lực công việc thông thường hoặc các bệnh lý tiêu hóa nhẹ, dẫn đến việc người lao động tự mua thuốc uống qua loa thay vì đi khám chuyên khoa. Người lao động làm việc trong môi trường độc hại cần đi khám ngay nếu xuất hiện tổ hợp các dấu hiệu: Đau bụng quặn thắt vùng quanh rốn lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân; tê bì, yếu các ngón tay ngón chân; sụt cân nhanh kèm da xanh xao; xuất hiện viền đen nhạt ở chân răng.

Điều trị nhiễm độc chì ra sao?

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Dung, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM sử dụng thuốc gắp chì để loại bỏ chì ra khỏi máu và các mô tổ chức, đào thải qua đường tiết niệu. Đồng thời phối hợp các bài tập vận động, vật lý trị liệu để phục hồi các nhóm cơ bị yếu và bảo vệ hệ thần kinh ngoại biên.

Bệnh nhân còn được nâng đỡ cơ thể như bổ sung các vi chất cạnh tranh hấp thu với chì như canxi, sắt, kẽm và Vitamin C liều cao.

Theo bác sĩ, một liệu trình gắp chì thường kéo dài từ 2 - 4 tuần tùy thuộc vào tốc độ thải trừ và chỉ số chì máu sau mỗi chu kỳ xét nghiệm.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân nhiễm độc chì tiến triển tốt ẢNH: BV

Về khả năng phục hồi, bác sĩ nhận định, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, sức khỏe người bệnh có thể phục hồi tốt sau khi nồng độ chì giảm. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, nhiễm độc chì có thể để lại di chứng lâu dài như suy giảm nhận thức, tổn thương thận mạn tính, loãng xương vĩnh viễn (do chì thay thế vị trí của canxi trong xương) và chứng vô sinh, giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Hiện sức khỏe của 15 bệnh nhân đang có tiến triển lâm sàng rõ rệt. Các cơn đau quặn bụng đã thuyên giảm, tinh thần tỉnh táo hơn và đang được theo dõi sát chỉ số chì máu giảm dần theo phác đồ.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp số liệu dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh. Hỗ trợ chuyên môn trong việc đánh giá môi trường lao động (đo đạc nồng độ hạt bụi chì trong không khí tại xưởng sản xuất của công ty).

Đồng thời đưa ra khuyến nghị y tế để doanh nghiệp cải tiến hệ thống thông hút gió và thay đổi quy trình công nghệ nhằm giảm thiểu phơi nhiễm cho các nhóm công nhân tiếp theo.