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Thể thao Các môn khác

15 đoàn quốc tế góp mặt tại liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam

Đức Nhật
Đức Nhật

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 sẽ thu hút khoảng 241 võ sĩ, vận động viên từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự.

Ngày 21.7, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin về liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026.

Với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng, liên hoan sẽ diễn ra từ 2.8 đến ngày 5.8, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và một số xã, phường khác trong tỉnh.

Võ sĩ 9 quốc gia góp mặt tại liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Ảnh 1.

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra từ 2.8 đến ngày 5.8, tại phường Quy Nhơn

ẢNH: TRANG ANH

Liên hoan có sự tham dự của đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; các đoàn, câu lạc bộ võ thuật quốc tế và trong nước; các võ sư, võ sinh thuộc các võ đường, câu lạc bộ võ thuật tiêu biểu…

Đặc biệt liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần này có sự góp mặt của 15 đoàn quốc tế với 241 võ sĩ đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái, Ma Rốc, Ý, Nga, Trung Quốc; trong nước có 11 đoàn với 167 người; 11 đoàn CLB/võ đường trong tỉnh với 219 người.

Theo Ban tổ chức, Gia Lai là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam. Thời Tây Sơn được ghi nhận là giai đọan hưng thịnh và phát triển rực rỡ nhất của võ cổ truyền Bình Định, gắn liền với tên tuổi của các thủ lĩnh phong trào nông dân Tây Sơn và những chiến công hiển hách của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Trải qua thời gian, võ cổ truyền đã tồn tại trên mảnh đất này gắn với nhu cầu sinh tồn và phát triển của cộng đồng, không ngừng được chọn lọc, nâng cao, trở thành một thành tố văn hóa đặc sắc, bám rễ ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết năm 2012, võ cổ truyền Bình Định được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Hồ sơ về võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Bình Định nói riêng đã được trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Võ sĩ 9 quốc gia góp mặt tại liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Ảnh 2.

Gia Lai là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam

ẢNH: TRANG ANH

Phát biểu tại họp báo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết liên quan đến công tác chuẩn bị cho sự kiện, địa phương đang tập trung tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên, thanh niên sở hữu năng lực ngoại ngữ tốt và hiểu biết sâu sắc về văn hóa, nhằm bảo đảm công tác tiếp đón chu đáo, đồng hành cùng các đoàn khách trong suốt chuỗi hoạt động.

Nhằm nâng tầm và khẳng định vị thế thương hiệu, địa phương tập trung phát triển võ cổ truyền thành một sản phẩm du lịch - kinh tế đặc trưng thông qua việc chuyên nghiệp hóa và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Ngoài ra, theo bà Lịch, hiện địa phương đang xây dựng hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách. Tỉnh đã phối hợp với nhà hàng, khách sạn và các hộ dân triển khai mô hình nhà vệ sinh miễn phí, những điểm có dán logo "Thoải mái như ở nhà" sẽ phục vụ nhu cầu vệ sinh cho du khách.

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