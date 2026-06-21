15 giờ 24 phút hôm nay 21.6 bắt đầu Hạ chí: Vì sao phải chờ đến năm 2203?

Theo Timeanddate.com, hôm nay chủ nhật, người Việt Nam đón Hạ chí trong năm 2026 lúc 15 giờ 24 phút (xét tại vị trí TP.HCM). Như vậy, tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2025 đến ngày Hạ chí tháng 6.2026 kéo dài 365 ngày, 5 giờ và 42 phút.

Người Việt Nam đón Hạ chí trong năm 2026 lúc 15 giờ 24 phút hôm nay (xét tại vị trí TP.HCM) ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Theo EarthSky, Hạ chí không phải là một ngày mà là một điểm. Đó là khoảnh khắc khi mặt trời ở xa nhất về phía bắc trên bầu trời của chúng ta. Vào ngày có điểm hạ chí, mặt trời mọc và lặn xa nhất về phía bắc trên đường chân trời nơi bạn sống và gần với đỉnh điểm nhất vào buổi trưa.

Ở Bắc bán cầu, ngày có điểm Hạ chí đánh dấu đêm ngắn nhất và ngày dài nhất trong năm. Đối với Nam bán cầu, nó đánh dấu đêm dài nhất và ngày ngắn nhất. Sau ngày này, mặt trời sẽ lại bắt đầu di chuyển về phía nam trên bầu trời của chúng ta.

Hạ chí có ý nghĩa gì?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thời điểm Hạ chí, cực bắc của trái đất sẽ nghiêng về phía mặt trời. Lúc này, mặt trời đạt tới vị trí tối đa về phía bắc của bầu trời. Mặt trời sẽ chiếu sáng thẳng lên đường chí tuyến bắc tại 23,44 vĩ độ bắc.

"Đây sẽ là ngày đầu tiên của mùa hè ở Bắc bán cầu và là ngày đầu tiên của mùa đông ở Nam bán cầu. Đây cũng là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm", HAS thông tin.

Theo NASA, "Hạ chí" (solstice) có nghĩa là "mặt trời đứng yên" trong tiếng Latinh. Đó là bởi vì mặt trời mọc vào ngày Hạ chí ở xa nhất về phía đông bắc và hoàng hôn ở xa nhất về phía tây bắc trong năm.

Trong một vài ngày trước và sau ngày Hạ chí, mặt trời cũng xuất hiện gần những điểm xa nhất này trước khi từ từ quay trở lại để mọc và lặn về phía đông vào điểm phân tiếp theo.

Hạ chí là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo chuyên gia, Hạ chí hằng năm có thể rơi vào 3 ngày là 20.6, 21.6 hoặc 22.6. Trong đó, Hạ chí rơi vào ngày 22.6 tính theo giờ phối hợp quốc tế (UTC) là khá hiếm. Theo đó, lần cuối Hạ chí rơi vào ngày này là năm 1975 (giờ UTC) và sẽ không có ngày Hạ chí 22.6 nào cho tới năm 2203, tức 178 năm nữa.

Tuy nhiên theo giờ Việt Nam, Hạ chí vào ngày 22.6 không hiếm đến vậy. Cụ thể, Hạ chí ở Việt Nam thường diễn ra vào ngày 21.6, trong khi ngày 20.6 và 22.6 ít hơn. Theo Timeanddate.com, xét tại vị trí TP.HCM Hạ chí gần nhất diễn ra vào ngày 22.6 là năm 2011 và 78 năm sau vào năm 2103, Hạ chí ngày 22.6 mới lặp lại.