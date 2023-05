15 km đường làm hơn 6 năm chưa xong

Theo Sở GTVT Lâm Đồng, công trình xây dựng tuyến đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc là hạng mục bổ sung dự án khôi phục, cải tạo QL20 qua Lâm Đồng và Đồng Nai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) để được sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án. Bộ GTVT là đơn vị quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư là Công ty CP BT20.



Một điểm giao giữa đường tránh TP.Bảo Lộc với QL55 GIA BÌNH

Tuyến đường dài 15 km với 3 cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 720 tỉ đồng, khởi công từ tháng 2.2017 (dự kiến hoàn thành năm 2021). Địa phương đã giải phóng mặt bằng, bàn giao hoàn chỉnh tháng 11.2018. Công trình được kỳ vọng sẽ thay thế đoạn QL20 chạy qua trung tâm TP.Bảo Lộc, giải quyết tình trạng ùn tắc lúc cao điểm ở nội đô TP này. Thế nhưng từ tháng 10.2020 đến nay, công trình ngừng thi công và "đắp chiếu" vì thiếu vốn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết Sở phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá công trình đã thi công 70% khối lượng và hiện còn các hạng mục chưa thi công, gồm: thảm bê tông nhựa C19 khoảng 5 km, thảm bê tông nhựa C12,5 toàn tuyến, gờ lan lan, lan can và lắp đặt khe co giãn các cầu, hệ thống rãnh thoát nước dọc, nút giao với QL55, hệ thống an toàn giao thông (ATGT).

Theo Sở GTVT Lâm Đồng, năm 2015, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất: "Trong trường hợp nguồn vốn dư của dự án không đủ để đầu tư mới tuyến tránh phía nam TP.Bảo Lộc, trong khả năng của ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ và phối hợp với Bộ GTVT để thực hiện tuyến tránh này". Từ năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bộ GTVT để giải quyết, hỗ trợ bổ sung nguồn vốn cho dự án từ ngân sách tỉnh khoảng hơn 183 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do vướng mắc về cơ chế, và đến nay Bộ GTVT chưa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, trong đó xác định nguồn vốn như thế nào.

Ông Tuấn cho hay tuyến đường chưa hoàn thành nên chưa đảm bảo ATGT, còn tồn tại nhiều vị trí nút giao với đường ngang không đảm bảo ATGT; nhiều vị trí cống ngang, ta luy âm sâu nhưng chưa thi công rào hộ lan cảnh báo, các cầu chưa thi công lan can và hộ lan đầu cầu. Mặc dù tuyến đường chưa đưa vào sử dụng nhưng có nhiều phương tiện tham gia giao thông do tuyến đường này giao cắt với nhiều đường dân sinh, nên rất khó cấm lưu thông...

Chính vì vậy, tuyến đường này đang có nguy cơ mất ATGT và đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 23.3.2023 tại cầu Nausri (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) thuộc dự án, khiến 2 người tử vong, nguyên nhân một phần do cầu chưa thi công hoàn thiện và không có hệ thống ATGT.

Cũng theo ông Tuấn, tuyến đường thi công dở dang không chỉ gây lãng phí đầu tư mà còn ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân địa phương. Sở đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Ngày 18.4, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị tiếp tục báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết nguồn vốn hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thi công, hoàn thành tuyến đường tránh này trong năm 2023, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATGT, nhưng đến nay chưa thấy Bộ GTVT có ý kiến.