15 nhiệm vụ giáo dục trọng tâm của TP.HCM sau sáp nhập có gì đặc biệt?

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026 ẢNH: BẢO CHÂU

Ngày 27.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện sáp nhập từ 3 sở GD-ĐT TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Theo đó, năm học mới 2025-2026 là năm học đầu tiên sau sáp nhập và TP.HCM trở thành đại đô thị có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước.

Cụ thể, TP.HCM có hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học, gần 2,6 triệu học sinh và trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó bậc mầm non 478.458 học sinh, tiểu học 939.002 học sinh, THCS 759.278 học sinh (tăng 42.978 học sinh so với năm học trước) và THPT 352.051 học sinh.

Học sinh các cấp của TP.HCM đã tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026 ảnh: Ngọc Dương

Từ thực tế cũng như định hướng phát triển giáo dục, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đưa ra 15 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT TP.HCM trong năm học 2025-2026:

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập. Đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; quan tâm đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số, học sinh xã đảo, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục quốc phòng an ninh đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên. Tiếp tục xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Phát triển giáo dục ngoài công lập. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và pháp chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông giáo dục.

Vẫn còn giáo viên chưa đạt chuẩn, sĩ số lớp học cao Tại hội nghị tổng kết, Sở GD-ĐT TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận trong năm học 2024-2025, đa số các trường đảm bảo đủ số lượng giáo viên. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên tập trung chủ yếu ở các môn như tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc do không có nguồn giáo viên dự tuyển. Đối với nhóm môn này, các trường thực hiện việc thỉnh giảng, ký hợp đồng lao động để đảm bảo đủ số lượng giáo viên. Một số đơn vị vẫn còn giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tập trung ở nhóm giáo viên lớn tuổi, gần tới tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo nhưng còn nhiều thời gian công tác, các nhà trường đã cử đi học nâng chuẩn. Quy mô phát triển mạng lưới trường lớp luôn được quan tâm, đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Sĩ số học sinh/lớp còn cao so với điều lệ trường tiểu học do dự án xây dựng trường học gặp khó khăn, dân số cơ học tăng cao, một số phường chưa có trường tiểu học. Chất lượng giảng dạy không đồng đều, trong đó vùng sâu, vùng xa ở một số địa phương còn thiếu giáo viên có trình độ cao.



