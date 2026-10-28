15 phường TP.HCM được yêu cầu kiểm đếm đất phục vụ metro số 6

Ngày 28.10, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM có công văn đề nghị 15 phường tổ chức trước một số công việc phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án metro số 6 giai đoạn 1 (metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Các công việc gồm khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất.

Đề nghị chuẩn bị dữ liệu đất đai

Trong công văn, Ban Quản lý đường sắt đô thị đề nghị UBND các phường Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Hạnh Thông, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Long Trường phối hợp triển khai công việc.

Các địa phương được đề nghị điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê và phân loại diện tích đất dự kiến thu hồi cùng tài sản gắn liền với đất. Việc xác định nguồn gốc đất và tài sản cũng nằm trong các bước chuẩn bị.

Bản đồ hướng tuyến dự kiến của tuyến metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu ở TP.HCM ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị, những việc này có thể thực hiện trước khi có chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư được phê duyệt. Dữ liệu thu thập được sẽ làm cơ sở chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi dự án đủ điều kiện triển khai các thủ tục thu hồi đất.

Công văn nêu rõ việc làm trước các bước khảo sát, đo đạc và kiểm đếm không thay thế trình tự, thủ tục thu hồi đất theo pháp luật. Việc này cũng không thay cho quyết định thu hồi đất hoặc quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đơn vị này cũng đề nghị các phường chủ động lựa chọn và ban hành quyết định giao đơn vị, tổ chức có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu không lựa chọn được đơn vị phù hợp, địa phương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xem xét, hỗ trợ, đồng thời gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị.



Metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dự kiến dài hơn 22 km

Theo quy hoạch, tuyến metro số 6 đóng vai trò tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP.HCM với tổng chiều dài toàn tuyến lên đến 53,8 km.

Ở giai đoạn 1, tuyến dài 22,85 km, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 86.529 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo nên trục kết nối liên thông chiến lược khi vừa giao cắt với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại ga Bà Quẹo, vừa chạy qua cả 3 nhà ga (T1, T2, T3) của sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, tuyến này kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu, mở ra không gian phát triển đồng bộ giữa các phương thức vận tải chất lượng cao của TP.HCM.

