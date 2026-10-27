Một phường ở TP.HCM ký hợp đồng bồi thường tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình (UBND phường Tam Bình, TP.HCM) và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án metro số 2 (thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Theo ông Lê Hữu Hảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình, việc ký kết nhằm xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đây cũng là cơ sở để triển khai các công việc phục vụ dự án theo yêu cầu tiến độ.

Bồi thường, tái định cư là khâu then chốt

Dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM được xác định có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, tăng cường kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đường bộ. Dự án được định hướng khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ vai trò quan trọng trong việc tạo mặt bằng thi công. Đây cũng là nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người dân bị ảnh hưởng, đòi hỏi các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà cho rằng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khâu quan trọng, tạo điều kiện để các gói thầu xây lắp triển khai thuận lợi.

Bà Huyền bày tỏ tin tưởng 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung hợp đồng, đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho dự án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đại diện phường Tam Bình và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM ký hợp đồng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ẢNH: TRẦN THANH - LÊ THANH

Ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, khẳng định địa phương xác định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng và chính sách.

Ông đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường khẩn trương cụ thể hóa hợp đồng thành kế hoạch, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Các bên cần thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; công khai chính sách và giải thích đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận, phối hợp thực hiện.

Các đơn vị cũng được đề nghị phối hợp với UBND phường tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại với người dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp, giải quyết kiến nghị chính đáng theo thẩm quyền. UBND phường Tam Bình cam kết phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và phát huy vai trò của khu phố, các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân.

Theo phường Tam Bình, lễ ký kết là cơ sở để các đơn vị thống nhất trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến có 24 nhà ga

Dự án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35,1 km, được nghiên cứu nhằm kết nối khu vực trung tâm Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM.

Điểm đầu tuyến kết nối với metro số 1 (đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) tại phường Bình Dương; điểm cuối kết nối ga Tao Đàn, nơi giao với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Bản đồ phương án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33 ha, dự kiến đặt tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Tuyến metro được nghiên cứu đầu tư đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa là 100 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ đối với đoạn ngầm.

Dự án cũng gồm đoàn tàu và các hệ thống cơ điện, viễn thông, tín hiệu, điều khiển, thu phí tự động phục vụ vận hành.

