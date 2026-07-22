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Thời sự

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Dự kiến đi qua 18 phường

Uyển Nhi
Uyển Nhi
Tuyến metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM dài khoảng 35,1 km, dự kiến đi qua 18 phường, gồm 24 nhà ga và 1 depot rộng khoảng 33 ha.

Dự kiến 24 nhà ga, đi qua 18 phường ở TP.HCM

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND phường Bến Thành đang tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về hướng tuyến, vị trí công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một - TP.HCM từ ngày 10 - 30.7.

Theo tài liệu, tuyến metro này dài khoảng 35,1 km, được nghiên cứu nhằm kết nối khu vực trung tâm Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có điểm đầu nối với metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương); điểm cuối kết nối ga Tao Đàn, nơi giao với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo hướng tuyến dự kiến, metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM sẽ đi qua 18 phường, gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Dự kiến đi qua 18 phường- Ảnh 1.

Các phương án dự kiến tuyến metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM đang lấy ý kiến người dân

ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Dự án được đầu tư đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 100 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ đối với đoạn đi ngầm.

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga (13 ga ngầm và 11 ga trên cao) và depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33 ha (dự kiến đặt tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Dự án cũng bao gồm các hệ thống phục vụ vận hành như đoàn tàu, cơ điện, viễn thông, tín hiệu, điều khiển và thu phí tự động.

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Dự kiến đi qua 18 phường- Ảnh 2.

Phối cảnh tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đoạn trên quốc lộ 13, đi bên phải tuyến đường bộ

ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Kỳ vọng phát triển đô thị quanh các nhà ga

Theo tài liệu tham vấn ý kiến của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ bổ sung phương thức giao thông công cộng hiện đại, an toàn, có năng lực vận chuyển lớn. Người dân nhờ đó thuận tiện hơn trong việc đi lại, học tập, làm việc và tiếp cận các dịch vụ đô thị.

Khu vực quanh nhà ga được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tích hợp các công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, giáo dục, y tế và không gian công cộng trong phạm vi đi bộ.

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Dự kiến đi qua 18 phường- Ảnh 3.

Phối cảnh tuyến metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM đoạn đi ngầm (phạm vi ga)

ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Việc hình thành các khu TOD được kỳ vọng thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội kinh doanh, đồng thời góp phần gia tăng giá trị đất đai và tài sản quanh nhà ga.

UBND phường Bến Thành đã niêm yết, trưng bày tài liệu tuyên truyền và hồ sơ tham vấn tại trụ sở UBND phường Bến Thành (92 Nguyễn Trãi) cùng các điểm sinh hoạt của Khu phố 1, 2, 4 và 7. Đồng thời, công khai tài liệu ở Cổng thông tin điện tử phuongbenthanh.gov.vn.

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