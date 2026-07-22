Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Dự kiến đi qua 18 phường

Dự kiến 24 nhà ga, đi qua 18 phường ở TP.HCM

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND phường Bến Thành đang tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về hướng tuyến, vị trí công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một - TP.HCM từ ngày 10 - 30.7.

Theo tài liệu, tuyến metro này dài khoảng 35,1 km, được nghiên cứu nhằm kết nối khu vực trung tâm Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có điểm đầu nối với metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương); điểm cuối kết nối ga Tao Đàn, nơi giao với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo hướng tuyến dự kiến, metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM sẽ đi qua 18 phường, gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Các phương án dự kiến tuyến metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM đang lấy ý kiến người dân ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Dự án được đầu tư đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 100 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ đối với đoạn đi ngầm.

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga (13 ga ngầm và 11 ga trên cao) và depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33 ha (dự kiến đặt tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Dự án cũng bao gồm các hệ thống phục vụ vận hành như đoàn tàu, cơ điện, viễn thông, tín hiệu, điều khiển và thu phí tự động.

Phối cảnh tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đoạn trên quốc lộ 13, đi bên phải tuyến đường bộ ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Metro Thủ Dầu Một đến trung tâm TP.HCM: Kỳ vọng phát triển đô thị quanh các nhà ga