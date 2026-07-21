Mở rộng quốc lộ 22 TP.HCM lên 10 làn: Mặt bằng qua xã Bà Điểm ra sao?

Đẩy nhanh công tác mặt bằng đối với 140 trường hợp còn lại

UBND xã Bà Điểm (TP.HCM) vừa triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án mở rộng quốc lộ 22.

Cụ thể, địa phương thực hiện dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ) đoạn qua xã Bà Điểm.

Theo UBND xã Bà Điểm, trong tổng số 264 trường hợp bị ảnh hưởng, địa phương đã vận động thành công 114 trường hợp và xử lý 10 trường hợp đất công. Diện tích đã giải quyết đạt khoảng 52% tổng diện tích bị ảnh hưởng.

Nút giao ngã tư An Sương, quốc lộ 22 (nay là đường Trần Quang Đạo, xã Bà Điểm, TP.HCM) sắp được mở rộng lên 10 làn xe (ảnh chụp tháng 1.2025) ẢNH: NGUYỄN TIẾN

UBND xã Bà Điểm dự kiến thành lập 3 tổ công tác đặc biệt. Các tổ có nhiệm vụ thông tin tiến độ dự án, phổ biến chính sách tái định cư, công khai bảng giá bồi thường sau điều chỉnh và kịp thời biểu dương những hộ dân gương mẫu bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm đề nghị các tổ công tác nắm rõ cơ sở pháp lý, hoàn cảnh và nguyện vọng của từng hộ dân. Việc tuyên truyền cần có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm như đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tại địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, xã Bà Điểm sẽ đẩy mạnh thông tin về dự án trên báo chí, hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. Những hộ bị ảnh hưởng cũng được tạo điều kiện thực hiện thủ tục sửa chữa nhà, xin giấy phép xây dựng hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định.

Mục tiêu của địa phương là vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, chủ động tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Dọc tuyến quốc lộ 22, lượng xe lớn khiến giao thông thường xuyên quá tải, ảnh chụp tháng 1.2025 ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Mở rộng quốc lộ 22, giảm ùn tắc cửa ngõ tây bắc TP.HCM

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án mở rộng quốc lộ 22 có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Dự án dài khoảng 8,7 km, từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TP.HCM (đi qua quận 12 và huyện Hóc Môn cũ) sẽ mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Tây Ninh.

Trên tuyến sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ; Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông; Lê Thị Hà; Trần Văn Mười - Bà Triệu; Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa; Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.