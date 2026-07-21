Toàn cảnh TP.HCM thi công ga ngầm metro số 2 trước công viên Lê Thị Riêng

Công nhân tất bật thi công ga Lê Thị Riêng

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 18.7, công trường ga Lê Thị Riêng (ở đường Cách mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TP.HCM) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) nhộn nhịp thi công; bên trong hàng rào tôn gồm cần cẩu, máy đào... cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được bố trí.

Toàn cảnh ga Lê Thị Riêng ở đường Cách mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công nhân chia thành nhiều nhóm, đảm nhận các công đoạn khác nhau như cắt, hàn và gia công cốt thép, vận hành máy móc và bơm hút nước ngầm.

Công nhân chia thành từng nhóm, thực hiện các phần việc khác nhau trên công trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngồi nghỉ tại khu vực đối diện công trường, ông Dũng (là tài xế xe công nghệ, ở quận Tân Bình cũ) cho biết thường xuyên đi qua đường Cách Mạng Tháng Tám và theo dõi quá trình thi công nhà ga.

"Công trường thi công gần 1 tháng nay nhưng giao thông không bị ùn tắc vì đã được phân luồng khá bài bản. Thỉnh thoảng xe cộ chỉ đông hơn một chút", ông Dũng nói.

Máy đào, cần cẩu hoạt động liên tục, tạo không khí khẩn trương trên công trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Dũng, khi tuyến metro số 2 hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn và công trình sẽ được nhiều người đón nhận.

Ông Dũng kỳ vọng metro số 2 sớm hoàn thành để người dân được hưởng lợi từ dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hạ 2 máy khoan hầm TBM metro số 2 vào tháng 8.2027

Cùng với ga ngầm Phạm Văn Bạch (ở đường Trường Chinh), ga Lê Thị Riêng giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của 2 máy khoan hầm TBM, phục vụ thi công các đoạn hầm ngầm trong giai đoạn tiếp theo.

TBM là loại máy cơ giới hình trụ, được thiết kế chuyên biệt để đào đường hầm xuyên qua nhiều dạng địa chất khác nhau. Công nghệ này đang được áp dụng tại nhiều dự án đường sắt đô thị trên thế giới.

Ga Lê Thị Riêng là vị trí xuất phát của máy khoan hầm TBM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM), thiết kế của 2 nhà ga được ưu tiên triển khai trước (ga Phạm Văn Bạch và ga Lê Thị Riêng) đã hoàn tất. Dự kiến khoảng tháng 8.2027, dự án sẽ hạ 2 máy khoan hầm TBM để bắt đầu thi công các đoạn hầm ngầm.

Công nhân cắt, hàn thép để chuẩn bị thi công kết cấu ga ngầm Lê Thị Riêng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là một trong những dự án giao thông đô thị trọng điểm của TP.HCM. Tuyến có tổng chiều dài hơn 11 km, bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương.

Công nhân lắp dựng cốt pha, hoàn thiện kết cấu bê tông tại công trường ga ngầm Lê Thị Riêng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m để đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, hình thành điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Giao thông trên đường Cách mạng Tháng 8 vẫn ổn định nhờ được phân làn qua khu vực công trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuyến metro số 2 đi qua địa bàn 14 phường, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030. Khi vận hành, dự án được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Công nhân dùng mỏ cắt hơi gia công thép tại công trường ga ngầm Lê Thị Riêng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng với ga Phạm Văn Bạch (ở đường Trường Chinh), ga Lê Thị Riêng giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai tuyến metro số 2 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG