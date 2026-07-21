Toàn cảnh TP.HCM thi công ga ngầm metro số 2 trước công viên Lê Thị Riêng

Công nhân tất bật thi công ga Lê Thị Riêng
Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 18.7, công trường ga Lê Thị Riêng (ở đường Cách mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TP.HCM) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) nhộn nhịp thi công; bên trong hàng rào tôn gồm cần cẩu, máy đào... cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được bố trí.
Công nhân chia thành nhiều nhóm, đảm nhận các công đoạn khác nhau như cắt, hàn và gia công cốt thép, vận hành máy móc và bơm hút nước ngầm.
Ngồi nghỉ tại khu vực đối diện công trường, ông Dũng (là tài xế xe công nghệ, ở quận Tân Bình cũ) cho biết thường xuyên đi qua đường Cách Mạng Tháng Tám và theo dõi quá trình thi công nhà ga.
"Công trường thi công gần 1 tháng nay nhưng giao thông không bị ùn tắc vì đã được phân luồng khá bài bản. Thỉnh thoảng xe cộ chỉ đông hơn một chút", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, khi tuyến metro số 2 hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn và công trình sẽ được nhiều người đón nhận.
Hạ 2 máy khoan hầm TBM metro số 2 vào tháng 8.2027
Cùng với ga ngầm Phạm Văn Bạch (ở đường Trường Chinh), ga Lê Thị Riêng giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của 2 máy khoan hầm TBM, phục vụ thi công các đoạn hầm ngầm trong giai đoạn tiếp theo.
TBM là loại máy cơ giới hình trụ, được thiết kế chuyên biệt để đào đường hầm xuyên qua nhiều dạng địa chất khác nhau. Công nghệ này đang được áp dụng tại nhiều dự án đường sắt đô thị trên thế giới.
Theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM), thiết kế của 2 nhà ga được ưu tiên triển khai trước (ga Phạm Văn Bạch và ga Lê Thị Riêng) đã hoàn tất. Dự kiến khoảng tháng 8.2027, dự án sẽ hạ 2 máy khoan hầm TBM để bắt đầu thi công các đoạn hầm ngầm.
Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là một trong những dự án giao thông đô thị trọng điểm của TP.HCM. Tuyến có tổng chiều dài hơn 11 km, bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương.
Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m để đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, hình thành điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.
Tuyến metro số 2 đi qua địa bàn 14 phường, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030. Khi vận hành, dự án được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.
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