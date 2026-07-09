Khi nào TP.HCM khoan hầm metro số 2 ở đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám?

Chuẩn bị hạ robot "khủng" đào hầm metro

Chiều 9.7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết công tác khảo sát địa chất trên toàn bộ tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã hoàn tất.

Cùng với đó, thiết kế của 2 nhà ga được ưu tiên triển khai trước gồm ga Lê Thị Riêng (ga số 5, ở đường Cách Mạng Tháng Tám) và ga Phạm Văn Bạch (ga số 10, ở đường Trường Chinh) cũng đã hoàn tất.

TP.HCM thi công tường vây ga ngầm metro số 2 trên đường Trường Chinh, sáng 7.7 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Vịnh, dự kiến khoảng tháng 8.2027, dự án sẽ hạ 2 máy khoan hầm TBM tại 2 nhà ga này để bắt đầu thi công các đoạn hầm ngầm. Đây là công nghệ sử dụng robot hình trụ khổng lồ đào xuyên lòng đất, được áp dụng tại nhiều dự án đường sắt đô thị trên thế giới.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Vịnh cho biết 14 phường có dự án đi qua đã hoàn tất công tác này từ năm 2024.

Đồng thời, việc di dời hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng cũng cơ bản hoàn thành tại 12 vị trí trên tuyến.

Hiện, các nhà thầu đang tiếp nhận mặt bằng để thi công và dự kiến đến đầu tháng 8 tiếp tục triển khai các nhà ga tiếp theo trên toàn tuyến, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là dự án đầu tiên thí điểm áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, nhằm phát triển nhanh hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM cũng như Hà Nội.

Dọc theo tuyến bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương (quận 12 cũ). Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m nhằm đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, tạo nên điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới metro TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM cho phép liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited (Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc) được thực hiện việc thiết kế, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (EPC) tại dự án này.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 9,2 km. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot vượt 900 m.

Dự án đi qua địa bàn 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.