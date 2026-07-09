TP.HCM công bố bản thử nghiệm HCMCInvest, thay đổi cách xúc tiến đầu tư

Sáng 9.7, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP.HCM (HCMCInvest). Đây là nền tảng cung cấp dữ liệu và tiện ích hỗ trợ, góp phần minh bạch hóa thông tin, kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ; hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương); ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP.HCM chính thức được công bố ẢNH: UYỂN NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM nói lý do xây dựng nền tảng HCMCInvest

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Được cho biết ý tưởng xây dựng nền tảng xúc tiến đầu tư số được hình thành sau khi lãnh đạo TP.HCM chủ trì và tham dự diễn đàn Kinh tế thế giới tại TP.HCM vào tháng 11.2025.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sau khi tham quan mô hình xúc tiến đầu tư thương mại trên môi trường số, ông trăn trở vì sao TP.HCM chưa có một nền tảng tương tự để giới thiệu môi trường đầu tư và các dự án của thành phố.

"Tôi nghĩ tại sao mình không làm cái giới thiệu đầu tư, xúc tiến đầu tư cho TP.HCM thay vì phải cử rất nhiều đoàn hằng năm đi sang nước A nước B để chào mời đầu tư, tốn nhiều kinh phí, thời gian và đôi khi cũng không hiệu quả", ông Được nói.

Sau khi xem bản trình diễn ý tưởng vào tháng 2 năm nay, lãnh đạo TP.HCM đã đặt hàng đơn vị công nghệ triển khai xây dựng nền tảng. Chỉ sau hơn 5 tháng, phiên bản thử nghiệm HCMCInvest đã được công bố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố nền tảng HCMCInvest ẢNH: UYỂN NHI

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện phiên bản thử nghiệm chỉ mới là giai đoạn bước đầu, các dữ liệu và chức năng cơ bản khá đầy đủ. Tuy nhiên, TP.HCM mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp trải nghiệm, sử dụng và góp ý để tiếp tục hoàn thiện.

Ông Được kiến nghị các nhà đầu tư phản hồi về những chức năng còn thiếu, các thông tin cần bổ sung hoặc những vấn đề cần cải thiện để TP.HCM xây dựng được một hạ tầng số hoàn chỉnh. Từ đó phục vụ tốt hơn hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại.

TP.HCM xúc tiến đầu tư trên môi trường số

HCMCInvest được định hướng là kênh xúc tiến đầu tư số của TP.HCM, hỗ trợ tập trung hóa thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nền tảng hỗ trợ 2 chiều: vừa giới thiệu dự án, lĩnh vực, địa bàn, cơ hội đầu tư; vừa tiếp nhận nhu cầu quan tâm, đề xuất kết nối và phản hồi nhà đầu tư để cơ quan đầu mối kịp thời hỗ trợ.

Trong giai đoạn thử nghiệm, HCMCInvest tập trung chuẩn hóa thông tin cơ bản phục vụ nhà đầu tư; tạo lập kênh tiếp nhận nhu cầu quan tâm, kết nối và phản hồi; hỗ trợ cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tư theo dõi, tổng hợp và phối hợp xử lý thông tin.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, quy trình cập nhật, cơ chế phân quyền, kiểm duyệt thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự lễ công bố vận hành Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Hiệu quả của nền tảng sẽ được đánh giá thông qua chất lượng dữ liệu, mức độ quan tâm, truy cập và tra cứu của nhà đầu tư; số lượng nhu cầu kết nối được tiếp nhận; mức độ hài lòng của doanh nghiệp...

Sở Tài chính TP.HCM chịu trách nhiệm về dữ liệu dự án đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM là cơ quan đầu mối vận hành, hoàn thiện HCMCInvest; Arobid là đơn vị công nghệ tham gia nghiên cứu, phát triển, xây dựng và vận hành hạ tầng công nghệ.

Đại diện Arobid và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ về các mục tiêu và hoạt động hợp tác

ẢNH: UYỂN NHI

Đại diện Arobid cho biết, HCMCInvest được xây dựng theo định hướng ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ giới thiệu dự án, kết nối nhà đầu tư, theo dõi nhu cầu và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thời gian tới HCMCInvest sẽ tiếp tục được bổ sung các năng lực mới như AI Matching (ghép nối bằng trí tuệ nhân tạo), phân tích dữ liệu, phân tích thị trường và kết nối nhà đầu tư phù hợp.