Toàn cảnh TP.HCM thi công ga ngầm đầu tiên tuyến metro số 2 ở đường Cộng Hòa

Metro số 2 TP.HCM chính thức thi công trực tiếp trên công trường

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 7.7, tại ga ngầm ST 10 (hay còn gọi là ga Phạm Văn Bạch, ở đường Cộng Hòa, TP.HCM) thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, đơn vị thi công đang tập trung thực hiện hạng mục tường vây (có vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các công đoạn tiếp theo).

Đây là một trong những hạng mục thi công quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai xây dựng trực tiếp tại công trường.

Toàn cảnh công trường thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch trên đường Cộng Hòa, thuộc tuyến metro số 2 TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên trong hàng rào công trường, nhiều máy móc hạng nặng như cẩu bánh xích, máy khoan tường vây và xe cơ giới hoạt động liên tục. Hàng chục công nhân chia thành nhiều tổ, khẩn trương gia công lồng thép, chuẩn bị vật liệu và thi công các hạng mục đầu tiên của nhà ga ngầm.

Công nhân thi công hạng mục tường vây tại ga ngầm metro số 2 trên đường Cộng Hòa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc tuyến, hệ thống rào chắn, biển báo và lối đi tạm được bố trí đồng bộ, bảo đảm an toàn cho người lao động cũng như phương tiện lưu thông.

Dù lưu lượng xe trên đường Cộng Hòa luôn ở mức cao, đặc biệt khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, việc phân luồng giao thông được tổ chức khá bài bản nên các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Khu vực thi công ga ngầm metro số 2 được phân luồng giao thông, phương tiện lưu thông ổn địn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo kế hoạch, tổng chiều dài tường vây tại ga Phạm Văn Bạch dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng.

Cùng với ga Lê Thị Riêng, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch là một trong những nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của 2 máy khoan hầm TBM (là máy cơ giới hình trụ, được thiết kế chuyên biệt để đào các đường hầm xuyên qua nhiều loại địa chất khác nhau), phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Công trường ga ngầm Phạm Văn Bạch đánh dấu metro số 2 bước vào giai đoạn thi công trực tiếp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đường Cách Mạng Tháng Tám đơn vị thi công cũng đang triển khai các hạng mục tại ga ngầm Lê Thị Riêng.

Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ đồng loạt triển khai thi công tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.

Ga Phạm Văn Bạch là một trong những nhà ga ngầm quan trọng của tuyến metro số 2 TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua những tuyến đường nào?

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là một trong những dự án giao thông đô thị trọng điểm của TP.HCM, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc tại công trường ga ngầm đầu tiên của tuyến metro số 2 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 9,2 km. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot vượt 900 m.

Dự kiến hạng mục tường vây ga Phạm Văn Bạch sẽ thi công trong khoảng 6 tháng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, sử dụng hệ thống điện khí hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành đường sắt đô thị khối lượng lớn.

Chiều dài tường vây tại ga Phạm Văn Bạch dự kiến khoảng 534 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc theo tuyến bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương (quận 12 cũ). Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m nhằm đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, tạo nên điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới metro TP.HCM.

Công trình được quây tôn để phục vụ thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án đi qua địa bàn 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương ở TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030.