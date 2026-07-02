Metro số 2 TP.HCM chính thức thi công trực tiếp trên công trường

Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của thành phố, chủ đầu tư, Liên danh Tổng thầu EPC và các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến metro số 2, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Nhà thầu triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, tuyến metro số 2 TP.HCM

Cùng với nhà ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), nhà ga ngầm ST10 là một trong những nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của 2 máy khoan hầm TBM, phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Để các máy TBM có thể tiến hành thi công, công tác xây dựng và đào nhà ga cần được triển khai đồng bộ, trong đó hạng mục tường vây là một trong những hạng mục kỹ thuật chính đầu tiên, giữ vai trò quan trọng trong việc tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.

Tại nhà ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến thi công là khoảng 534m, thời gian thi công dự kiến trong khoảng 6 tháng.

Lãnh đạo MAUR cho biết, việc triển khai hạng mục này đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật liệu, tổ chức mặt bằng và bảo đảm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh công trường.

Tại nhà ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến thi công là khoảng 534m ẢNH: MAUR

Hiện nay, bên cạnh nhà ga ngầm ST10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đang triển khai thi công tại nhà ga ST5. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, sau khi hoàn thành công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên tuyến.

Trong quá trình thi công, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, Liên danh Tổng thầu EPC, các đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng để bảo đảm công tác thi công được thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời hạn chế thấp nhất các tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc lưu thông của người dân.

Tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, là một trong những dự án giao thông đô thị trọng điểm của TP.HCM, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ và góp phần thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.