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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ngày mai, tất cả người dân TP.HCM được đi metro miễn phí

Hà Mai
Hà Mai
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách trong ngày mai (2.7) nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Theo đó, trong ngày mai (2.7), hành khách sử dụng tuyến metro số 1 sẽ được miễn phí vé thông qua các hình thức gồm: Sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các máy Kiosk tự động để quét khi qua cổng.

Ngày mai, tất cả người dân TP.HCM được đi metro miễn phí- Ảnh 1.

Metro số 1 tăng chuyến, miễn phí vé mừng kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý, trong thời gian thực hiện chương trình miễn phí vé, hành khách cần sử dụng đúng các hình thức nêu trên. Trường hợp mua vé theo phương thức thông thường, hệ thống vẫn tính phí và không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Tính năng "QR HCMC METRO" trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được cập nhật từ ngày 2.7 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, trong ngày mai, tuyến metro số 1 sẽ vận hành 248 lượt tàu/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ. Đặc biệt, trong khung giờ từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu được rút xuống còn 6 phút/chuyến nhằm tăng năng lực vận chuyển, phục vụ hành khách tham gia các hoạt động kỷ niệm và xem pháo hoa.

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