Ngày mai, tất cả người dân TP.HCM được đi metro miễn phí

Theo đó, trong ngày mai (2.7), hành khách sử dụng tuyến metro số 1 sẽ được miễn phí vé thông qua các hình thức gồm: Sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các máy Kiosk tự động để quét khi qua cổng.

Metro số 1 tăng chuyến, miễn phí vé mừng kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác ẢNH: NHẬT THỊNH

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý, trong thời gian thực hiện chương trình miễn phí vé, hành khách cần sử dụng đúng các hình thức nêu trên. Trường hợp mua vé theo phương thức thông thường, hệ thống vẫn tính phí và không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán.