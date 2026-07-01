TP.HCM miễn 100% vé xe buýt, người dân đã mua vé tháng hoàn tiền thế nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông cộng cộng TP.HCM, chính sách hoàn tiền được áp dụng rộng rãi cho mọi hành khách đang sở hữu phiếu tập xe buýt năm 2026 (phát hành từ 1.1) nhưng hiện nay không còn nhu cầu sử dụng.

Để được chấp nhận xử lý hoàn tiền, phiếu tập của hành khách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hợp lệ: còn nguyên bìa; có đóng dấu xác nhận hợp lệ từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và đại lý bán phiếu tương ứng.

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện chi trả hoàn tiền bằng tiền mặt trực tiếp cho người dân. Số tiền hoàn lại cụ thể được tính toán chính xác dựa trên mệnh giá thực tế của từng phiếu lẻ còn lại bên trong tập phiếu của hành khách. Các hạn mức mệnh giá được quy định hoàn trả bao gồm: 3.750 đồng/phiếu lẻ; 4.500 đồng/phiếu lẻ; 5.250 đồng/phiếu lẻ.

Để đảm bảo quá trình hoàn tiền diễn ra thuận lợi và tránh tình trạng ùn ứ quá tải, thời gian tiếp nhận nộp phiếu được phân bổ kéo dài trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ 1.7 đến hết ngày 31.10 (xuyên suốt các tháng 7, 8, 9 và 10).

Hành khách mang theo phiếu tập hợp lệ đến trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn để thực hiện các thủ tục nhận lại tiền mặt.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết trong quá trình làm thủ tục, người dân có thể liên hệ trực tiếp đến đầu mối tiếp nhận là bà Chiêm Kim Ngân qua số điện thoại hotline: 0908.678.045.