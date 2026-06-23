TP.HCM duyệt ranh quy hoạch đô thị TOD 5 khu vực dọc metro số 2

UBND TP.HCM vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) xung quanh các nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, có 5 khu vực đô thị TOD với tổng diện tích quy hoạch gần 940 ha được phê duyệt.

Cụ thể, khu vực trung tâm (ga Bến Thành, Tao Đàn) có diện tích khoảng 188,6 ha. Ranh giới phía bắc giáp các tuyến Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực và Lý Tự Trọng. Phía đông giáp Sông Sài Gòn, các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Vân Đồn, Võ Văn Kiệt và Rạch Bến Nghé.

Phía tây giáp các tuyến Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Bá Kiện, Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Hữu Khánh, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Trãi. Phía nam giáp các tuyến Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học.

Đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc ranh giới khu vực trung tâm quy hoạch đô thị TOD tuyến metro số 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực 2 (ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền) diện tích khoảng 265 ha. Ranh giới cụ thể, phía bắc giáp đường Hoàng Văn Thụ, đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Thái Bình. Phía đông giáp kênh Nhiêu Lộc, đường Hoàng Sa, đường Trường Sa, đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Lý Chính Thắng, đường Điện Biên Phủ.

Phía tây giáp đường Tô Hiến Thành, đường Hồ Bá Kiện, công viên Lê Thị Riêng, đường Bành Văn Trân, đường Năm Châu. Phía nam giáp đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Hòa Hưng.

Khu vực 3 (ga Nguyễn Hồng Đào) có diện tích khoảng 43,8 ha. Ranh giới phía bắc giáp đường Cộng Hòa và đường Đồng Xoài; phía đông giáp đường Trường Chinh, đường Hoàng Hoa Thám, đường Đồng Đen; phía tây giáp đường Trương Công Định, đường Ấp Bắc; phía nam giáp đường Bàu Cát.

Khu vực 4 nằm ở phía tây tuyến metro số 2, kết nối kinh tế - logistics (ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh) rộng khoảng 149 ha.

Khu vực này, phía đông giáp ô phố chức năng đất ở, đường Trường Chinh, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phạm Văn Bạch, đường Trần Thái Tông, đường Phan Huy Ích.

Phía tây giáp ô phố chức năng đất công nghiệp, đất ở và đường Tây Thạnh, đường CN2, đường D15, đường D10, đường D16, đường D9, đường Chế Lan Viên, đường hẻm 71, đường Lê Trọng Tấn.

Phía nam giáp ô phố chức năng đất ở, đất công trình dịch vụ công cộng và đường Tân Kỳ Tân Quý; còn phía bắc giáp khu công nghiệp, đường CN5.

Phối cảnh nhà ga Tân Bình thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ẢNH: BQL ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

Khu vực 5 là khu nhà ga và depot Tham Lương rộng khoảng 292,8 ha. Phía đông giáp đường Tân Thới Nhất, đường số 22, đường số 17, ô phố dân cư hiện hữu và kênh Tham Lương; phía tây giáp kênh 19/5.

Phía nam giáp đường Lê Trọng Tấn; ô phố chức năng đất hỗn hợp và cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công trình dịch vụ công cộng và kênh Tham Lương, còn phía bắc giáp đường Phan Văn Hớn.

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, ranh quy hoạch khu vực TOD xung quanh nhà ga dọc tuyến metro 2 có thể điều chỉnh, thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế và căn cứ pháp lý của các dự án liên quan.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, khởi công từ tháng 1.2026, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Toàn tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, nối khu vực trung tâm và phía tây bắc.