TP.HCM giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 23.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16.8.2025 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại TP.HCM.



Theo kế hoạch, đợt giám sát nhằm đánh giá việc triển khai Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU của Thành ủy TP.HCM; qua đó ghi nhận kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.



Một nội dung quan trọng của đợt giám sát là ghi nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn đó, MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổng hợp, đề xuất giải pháp với cấp ủy, chính quyền thành phố nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi và tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Giám sát 5 cơ quan liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp

Các đơn vị được giám sát gồm Sở Công thương TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Thuế TP.HCM và Chi cục Hải quan Khu vực II. Đây là các cơ quan có vai trò trực tiếp trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiếp cận đất đai, tài chính, thuế và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, triển khai các nội dung trọng tâm của kế hoạch và công bố quyết định thành lập đoàn giám sát.

Theo đó, hoạt động giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức, gồm nghiên cứu văn bản, báo cáo; tổ chức hội nghị khảo sát; đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị được giám sát.

Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Thanh Toàn phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Thông qua hội nghị khảo sát, đoàn giám sát sẽ lắng nghe đánh giá, phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU. Đây được xem là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng, giúp hoạt động giám sát bảo đảm khách quan, đa chiều và sát với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay.

Tại các buổi làm việc trực tiếp, đoàn giám sát sẽ tập trung làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; đồng thời ghi nhận đề xuất của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định bước phát triển mới trong tư duy lý luận và thực tiễn của Đảng, khi xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Đối với TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp lớn vào tăng trưởng, ngân sách, tạo việc làm và đổi mới sáng tạo. Theo bà Hạnh, kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 70% GRDP và gần 55% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Hạnh cho rằng việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị quan trọng, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển TP.HCM nhanh, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát, báo cáo đầy đủ, khách quan, thẳng thắn những kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.

"Tinh thần của đợt giám sát này là nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng thực chất, không né tránh những vấn đề còn tồn tại, không chạy theo thành tích", bà Hạnh nhấn mạnh.

Đối với thành viên đoàn giám sát, bà Hạnh lưu ý cần đề cao tinh thần khách quan, khoa học, thực chất và có tính xây dựng. Quá trình giám sát phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy kết quả thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 68 làm căn cứ đánh giá.