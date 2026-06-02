Hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - động lực từ kinh tế tư nhân" do Báo Thanh Niên tổ chức vào ngày 8.6 tới đây sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp thực chất giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bứt phá, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong giai đoạn tới.

VN đã đặt mục tiêu: trong giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên. Hiện thực hóa điều này, nền kinh tế cần huy động khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 22%, phần còn lại phải dựa vào khu vực tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân VN thực sự "trưởng thành", nâng cao năng lực nội tại, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu? Đâu là giải pháp để chuyển hóa chủ trương, quy định của Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội thành những hành động thực chất, giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bứt phá, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong giai đoạn sắp tới?

Những vấn đề này sẽ được các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - động lực từ kinh tế tư nhân" do Báo Thanh Niên tổ chức vào 14 giờ ngày 8.6, tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội). Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo Thanh Niên gồm báo điện tử, YouTube, fanpage, TikTok.