Đề xuất có đạo luật riêng về kinh tế tư nhân

Chiều 20.4, tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng), thực tiễn cho thấy, khó khăn lớn của thị trường bất động sản vẫn nằm ở thế chế, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xác định giá đất, bồi thường, tái định cư và thời gian phê duyệt dự án.

Nhiều địa phương vẫn trông vào nguồn thu từ đất

"Khi nguồn cung hợp pháp vẫn tắc trong khi đầu cơ, tin đồn quy hoạch và đấu giá đất tiếp tục tạo hiệu ứng giá ảo thì rất khó ổn định thị trường", ông Sơn nói và đề nghị làm rõ hơn giải pháp hạ nhiệt mặt bằng giá đang leo thang bất hợp lý.

Đồng thời, có cách thức xử lý hài hòa giữa mục tiêu ổn định thị trường với thực tế nhiều địa phương còn có xu hướng trông vào nguồn thu từ đất, từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng và có giải pháp xử lý cụ thể hơn đối các dự án bất động sản vướng mắc trong các vụ án, các dự án chậm triển khai để hoang hóa, lãng phí nhiều năm. Dự án nào không còn năng lực thực hiện hoặc cố tình chây ì thì kiên quyết thu hồi, đấu giá, đấu thầu lại hoặc chuyển mục đích sử dụng cho phù hợp.



Về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đại biểu đoàn Hải Phòng đề nghị Chính phủ làm rõ thêm 2 điểm: xác định rõ thứ tự ưu tiên chính sách trong trường hợp có xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng cao với yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an toàn nợ công và an toàn hệ thống tài chính.

Đồng thời, cần làm rõ hơn nguồn lực cho tăng trưởng, đâu là nguồn vốn có thể huy động ngay trong năm 2026, đâu là nguồn còn phụ thuộc vào thị trường, thủ tục hoặc mức độ hấp thụ của nền kinh tế.

Không thể chậm trễ hơn nữa

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) thì nêu thực tế, theo báo cáo của Chính phủ, GDP năm 2025 đạt 8,02%. Đóng góp vào kết quả này không chỉ từ kinh tế nhà nước và FDI, mà còn đến từ sự bền bỉ của kinh tế tư nhân - với mức khoảng 51% GDP mỗi năm, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 82% lực lượng lao động và gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng đó, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Và dù đóng góp hơn một nửa GDP, nhưng khu vực kinh tế tư nhân chỉ chiếm khoảng 30% xuất khẩu, số còn lại thuộc về FDI.

Chênh lệch đó phản ánh một thực tế là kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa, gia công hoặc các phân khúc giá trị thấp, trong khi những lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao và hạ tầng lại thiếu vắng vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân.

"Dù đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách, nhưng phải thừa nhận rằng, cách tiếp cận vẫn thiên về “hỗ trợ”, trong khi điều doanh nghiệp cần không phải là hỗ trợ, bởi còn tư duy hỗ trợ thì khó xóa rào cản "xin - cho", đại biểu Nhân nêu và cho rằng, điều doanh nghiệp cần là khung pháp lý ổn định, bình đẳng.

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, từ việc xác định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng” đến “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” là một bước nhảy lớn trong quan điểm, tư duy, "nhưng rất tiếc từ trước đến nay, trên bàn nghị sự của Quốc hội chưa có một báo cáo thường niên chuyên đề về tình hình thực thi các quyền của kinh tế tư nhân".

Do đó, ông kiến nghị Quốc hội không thể chậm trễ hơn nữa, cần đưa vào chương trình lập pháp một đạo luật khung có tính nền tảng - luật Bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Nhân cũng dẫn ví dụ Hàn Quốc đã ban hành luật Điều tiết độc quyền và thương mại công bằng từ năm 1980, tạo nền tảng thể chế để kinh tế tư nhân phát triển song hành với các tập đoàn lớn, đặt nền móng cho kỳ tích sông Hàn.

Các nước thành công không phải vì ưu đãi cho doanh nghiệp nhiều hơn, mà vì đã tạo được một nền tảng thể chế đủ vững chắc để khu vực tư nhân an tâm phát triển và đủ năng lực tham gia vào những lĩnh vực quyết định tương lai quốc gia.

"Quốc hội cần mở đầu chương mới cho hành trình vươn mình bằng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân, để chuyển từ lời hứa sang thiết chế, từ chủ trương sang bảo đảm pháp lý", đại biểu Phạm Trọng Nhân khuyến nghị.



